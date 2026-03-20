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JULGAMENTO Júri dos EUA conclui que Elon Musk enganou acionistas do Twitter Veredicto pode levar o magnata Elon Musk a pagar até 2,6 bilhões de dólares em indenizações

Um júri federal nos Estados Unidos concluiu nesta sexta-feira (20) que o magnata Elon Musk enganou os acionistas do Twitter ao criticar a rede social ao mesmo tempo em que se preparava para comprá-la em um acordo de 44 bilhões de dólares, informaram vários veículos de imprensa.

Após três semanas de um julgamento civil, o júri de um tribunal de San Francisco considerou que dois tuítes publicados por Musk em maio de 2022 continham declarações falsas que fizeram cair o preço das ações do Twitter.

O veredicto pode levar o homem mais rico do mundo a pagar até 2,6 bilhões de dólares em indenizações, segundo relataram a CNBC e outros meios de comunicação.

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