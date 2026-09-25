Júri nos EUA responsabiliza Meta no caso Cambridge Analytica
A Cambridge Analytica era uma consultoria política que obteve indevidamente dados pessoais de milhões de usuários do Facebook, plataforma que pertence à Meta
Um júri do Novo México, nos Estados Unidos, concluiu nesta sexta-feira (25) que a Meta enganou os usuários do estado sobre as proteções oferecidas à privacidade, em um processo relacionado ao escândalo da Cambridge Analytica, segundo a imprensa americana.
A Cambridge Analytica era uma consultoria política que obteve indevidamente dados pessoais de milhões de usuários do Facebook, plataforma que pertence à Meta, para direcionar publicidade política durante as eleições americanas de 2016 e o referendo do Brexit.
A empresa comprou dados coletados por meio de um aplicativo de testes de personalidade chamado "thisisyourdigitallife". O aplicativo chegou a ter 270 mil usuários e também coletava informações dos amigos dessas pessoas, alcançando cerca de 87 milhões de usuários do Facebook em todo o mundo.
O Facebook soube em dezembro de 2015 que a Cambridge Analytica havia comprado os dados, mas só revelou a informação em abril de 2018, depois que um usuário apresentou uma ação judicial. A revelação desencadeou um grande escândalo político.
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O Novo México é o único estado americano que levou o caso aos tribunais.
Após duas semanas de depoimentos, um tribunal de Santa Fé concluiu que a empresa enganou os usuários sobre a forma como compartilhava seus dados com outros aplicativos.
Os jurados de Santa Fé consideraram que cada um dos 2,1 milhões de habitantes do estado foi enganado, o que representa o mesmo número de violações da legislação local de proteção ao consumidor.
Agora caberá ao juiz fixar a multa, que pode chegar a 5.000 dólares (cerca de 25.900 reais) por infração. O valor máximo teórico alcançaria 10,5 bilhões de dólares (cerca de 54,4 bilhões de reais).