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EUA Juros estão muito altos porque temos um Fed muito político, avalia Trump Trump disse não culpar pessoalmente o presidente do Fed, Kevin Wash, indicado ao cargo pelo republicano

O presidente os Estados Unidos, Donald Trump, voltou ao criticar a política monetária do Federal Reserve (Fed) e acusou o banco central americano de manter uma postura política. "Não deveríamos estar subindo juros. Deveríamos estar cortando", afirmou em coletiva de imprensa ao argumentar que os EUA deveriam ter a menor taxa básica do mundo.



Trump disse não culpar pessoalmente o presidente do Fed, Kevin Wash, indicado ao cargo pelo republicano. No entanto, segundo ele, sempre que bons dados econômicos são divulgados, o Fed eleva os juros. "Deveria ser o contrário", defendeu.

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