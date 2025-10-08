Justiça argentina emite veredicto para acusados de tentar matar Cristina Kirchner
Fernando Sabag Montiel e sua então namorada, Brenda Uliarte, são acusados de tentativa de homicídio triplamente agravado por traição, violência de gênero e uso de armas
A Justiça argentina emitirá, nesta quarta-feira (8), o veredicto aos dois acusados de tentar matar a tiros a ex-presidente Cristina Kirchner em 1º de setembro de 2022, em um caso que chocou a nação sul-americana.
O principal réu é um homem que se camuflou entre centenas de apoiadores que cumprimentavam a então vice-presidente (2019-2023) em frente à sua casa e atirou duas vezes na cabeça dela, mas as balas não saíram.
Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, e sua então namorada, Brenda Uliarte, são acusados de tentativa de homicídio triplamente agravado por traição, violência de gênero e uso de armas, pela qual podem ser condenados a até 25 anos de prisão.
No julgamento, Sabag Montiel admitiu que tentou matar Kirchner como "um ato de justiça".
A defesa de Uliarte, acusada como coautora e com 23 anos na época do crime, alegou incapacidade psíquica.
A tentativa de homicídio "refrescou a memória sombria de que a violência pode ser usada para resolver divergências políticas", disse o analista e consultor Facundo Cruz à AFP.
Leia também
• Ato de campanha de Milei provoca incidentes com detidos na Argentina
• Patricia Bullrich pede pena máxima à quem assistiu Jovens mortas durante live na Argentina
• Advogados pedem 15 anos de prisão para acusados de tentar matar Kirchner na Argentina
"Ficou claro que algo que se pensava estar banido das práticas argentinas pode acontecer no século XXI", acrescentou, referindo-se ao assassinato de ativistas políticos durante a ditadura civil-militar (1976-1983).
O ataque a Kirchner mobilizou centenas de milhares de pessoas que foram às ruas em apoio à ex-presidente de centro-esquerda (2007-2015), principal figura da oposição peronista.
"Presa ou morta"
O ataque ocorreu durante a abertura do julgamento por corrupção da ex-presidente, no qual ela foi condenada em dezembro de 2022 e colocada em prisão domiciliar desde junho de 2025.
Durante o julgamento, centenas de pessoas se reuniram em frente à casa de Kirchner para expressar sua solidariedade. O tumulto serviu de cobertura para Sabag Montiel, que se infiltrou entre os apoiadores para tentar assassiná-la.
A Promotoria retirou a acusação contra um terceiro réu, Nicolás Carrizo, como "planejador", ao concluir que ele desconhecia o plano para atacar Kirchner. Carrizo era o chefe de Sabag Montiel e Uliarte, que ele contratou como vendedores ambulantes de algodão-doce.
Durante o julgamento, os advogados da ex-presidente solicitaram uma investigação sobre os supostos mentores e financiadores do ataque. O pedido, no entanto, foi rejeitado.
"Kirchner está tentando manter o assunto em pauta, fazendo alusão ao que aconteceu e relembrando. Lembrar o que aconteceu e exigir justiça faz parte de seu capital político: ter sobrevivido", disse Cruz.
Após ser condenada, a ex-presidente denunciou uma perseguição política. "Me querem presa ou morta", afirmou após a Suprema Corte confirmar sua condenação este ano.