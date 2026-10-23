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Internacional Justiça arquiva processo contra Milei e sua irmã por suposta fraude com criptomoedas Em fevereiro daquele ano, Milei divulgou no X um projeto de criptomoeda chamado $LIBRA e apagou a publicação pouco depois

A Justiça argentina arquivou nesta sexta-feira (23) o processo contra o presidente Javier Milei e sua irmã Karina, secretária-geral da Presidência, por uma suposta fraude vinculada ao lançamento da criptomoeda $LIBRA em 2025.

Em fevereiro daquele ano, Milei divulgou no X um projeto de criptomoeda chamado $LIBRA e apagou a publicação pouco depois. Enquanto isso, a desconhecida moeda teve seu valor elevado e, em seguida, despencou, provocando perdas de pelo menos 100 milhões de dólares para investidores locais e estrangeiros.

Milei negou, na ocasião, ter promovido a criptomoeda e explicou que “não estava a par dos detalhes do projeto”.

As denúncias sustentam que um pequeno grupo de operadores obteve lucros milionários, enquanto milhares de outras pessoas sofreram perdas diante do colapso.

A investigação, que representou um episódio político particularmente delicado para o presidente ultraliberal, buscava determinar se houve uma operação coordenada com a participação do chefe de Estado.

O juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi considerou nesta sexta-feira que “os acontecimentos denunciados não se enquadram em nenhuma figura legal”, segundo a decisão à qual a AFP teve acesso.

Após a decisão, Milei escreveu no X: “E agora, quem vai me compensar por um ano, oito meses e nove dias de mentiras, calúnias e injúrias, na tentativa de manchar meu bom nome e minha honra?”.

O presidente afirmou que o processo foi “utilizado politicamente” e apontou para “os jornalistas comprados, mercenários da mentira e fabricantes seriais de operações”.

A decisão também absolve outros nove investigados, entre eles o americano Hayden Davis, um dos idealizadores da moeda. Nenhum deles foi convocado para prestar depoimento.

O juiz argumentou que as perdas dos investidores e a sucessão de uma alta e de um colapso no preço não eram suficientes para comprovar uma fraude, na ausência de provas de um engano “penalmente relevante”.

Também não considerou comprovado que Karina Milei tivesse recebido pagamentos por facilitar reuniões entre os empresários que promoveram o token e o presidente, conforme havia sido denunciado.

“Facilitar um contato ou contribuir para a organização de um encontro não equivale, por si só, a vender influência”, escreveu o juiz.

O deputado Maximiliano Ferraro (Coalizão Cívica, de centro), que presidiu a comissão do Congresso criada para investigar o caso, considerou que a decisão é consequência de “uma clara operação judicial planejada de encobrimento e impunidade para Milei e todos os organizadores da fraude”.

A decisão também menciona a rejeição, em setembro, de uma ação coletiva em primeira instância contra os idealizadores da $LIBRA em Nova York, devido a “defeitos jurídicos” na apresentação da ação.

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