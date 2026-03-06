Sex, 06 de Março

Crime

Justiça autoriza exumação do corpo da PM morta com tiro na cabeça

Informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança de SP

A policial foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiroA policial foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro - Foto: PMSP/Divulgação

A Justiça de São Paulo autorizou a exumação do corpo de Gisele Alves Santana, soldado da Polícia Militar, após solicitação da Polícia Civil, confirmou nesta sexta-feira (6) a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

A policial foi encontrada morta com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro, no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, na capital paulista.

O registro policial sobre a morte de Gisele era inicialmente um atentado contra a própria vida, mas foi alterado para morte suspeita.

A Polícia Militar informou que o marido de Gisele está afastado de suas funções, a pedido.

A secretaria informou que as diligências prosseguem “visando ao total esclarecimento dos fatos”.

No entanto, informou que detalhes sobre as investigações serão preservados por conta do sigilo determinado pela Justiça.

