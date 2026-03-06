Justiça autoriza exumação do corpo da PM morta com tiro na cabeça
Informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança de SP
A Justiça de São Paulo autorizou a exumação do corpo de Gisele Alves Santana, soldado da Polícia Militar, após solicitação da Polícia Civil, confirmou nesta sexta-feira (6) a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).
A policial foi encontrada morta com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro, no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, na capital paulista.
O registro policial sobre a morte de Gisele era inicialmente um atentado contra a própria vida, mas foi alterado para morte suspeita.
Leia também
• Brasileira diz ter sofrido xenofobia em aeroporto na Alemanha: 'Volta para o seu lugar'
• Número de mortos em desabamento de asilo em BH sobe para 12
• PF apura irregularidades na aplicação de recursos de fundo de previdência do Amazonas no Master
A Polícia Militar informou que o marido de Gisele está afastado de suas funções, a pedido.
A secretaria informou que as diligências prosseguem “visando ao total esclarecimento dos fatos”.
No entanto, informou que detalhes sobre as investigações serão preservados por conta do sigilo determinado pela Justiça.