A- A+

BRASIL Justiça autoriza transferência de Sérgio Nahas da Bahia para São Paulo Nahas foi condenado em 2021 pelo assassinato da esposa, Fernanda Orfali, ocorrido em 2002, no apartamento em que o casal morava

A Justiça acatou um pedido da Polícia Civil do Estado de São Paulo e autorizou, na segunda-feira, 26, a transferência do empresário Sérgio Nahas da Bahia - onde está preso desde 17 de janeiro - para São Paulo.

Nahas foi condenado em 2021 pelo assassinato da esposa, Fernanda Orfali, ocorrido em 2002, no apartamento em que o casal morava, em Higienópolis, na região central da capital paulista. Procurada para comentar a transferência, a defesa do empresário não respondeu às tentativas de contato da reportagem. O espaço segue aberto.

Na semana passada, a advogada Adriana Machado Abreu, que representa Nahas, afirmou que ele morava na Bahia desde o ano passado e que é uma "pessoa íntegra, idosa, com questões graves de saúde e que não tinha interesse em ficar foragido".

A solicitação de transferência foi feita pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Na decisão, o juiz Helio Narvaez considerou que Nahas foi condenado definitivamente por um crime cometido em São Paulo, o que justifica a transferência para o Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), equipes do DHPP irão à Bahia nos próximos dias para buscar o empresário. Ainda não há informações sobre para qual unidade prisional ele será levado.

O caso

Em 2002, Fernanda e Nahas passaram a lua de mel na Praia do Forte, em Mata de São João, a cerca de 60 quilômetros de Salvador. Seis meses depois, a mulher pediu o divórcio e foi morta com um tiro no peito.

De acordo com a investigação, a vítima havia confrontado o marido sobre o uso abusivo de cocaína e a existência de um relacionamento extraconjugal.

A defesa de Nahas alegava que Fernanda sofria de depressão severa e teria tirado a própria vida, versão nunca aceita pela família da vítima. O Ministério Publico do Estado de São Paulo (MP-SP) defendeu a condenação por homicídio qualificado.

Em razão de uma série de recursos, o empresário só foi condenado 16 anos após o crime. Em 2018, um júri popular o condenou a sete anos de prisão, em regime semiaberto, por homicídio simples. O MP-SP recorreu, e a pena foi elevada para 8 anos e 2 meses.

Nahas respondeu ao processo em liberdade até o esgotamento de todas as instâncias. Ao analisar o caso, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a pena e determinou o cumprimento imediato em regime fechado.

O mandato de prisão foi expedido em junho do ano passado, quando Nahas também passou a integrar a Difusão Vermelha da Interpol. Apesar disso, ele só foi preso na semana passada, após ser identificado por câmeras de monitoramento e reconhecimento facial da Praia do Forte. Policiais confirmaram a identidade do empresário e o localizaram no condomínio Kauai, ainda em Mata de São João.



Veja também