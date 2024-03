Justiça britânica adia extradição de Assange e pede novas garantias aos EUA

A- A+

A Justiça britânica pediu nesta terça-feira (26) aos Estados Unidos que apresentem novas garantias sobre o tratamento que seria reservado a Julian Assange, pois em caso contrário o fundador do Wikileaks teria o benefício de um último recurso no Reino Unido contra a sua extradição.

Os juízes apresentaram prazo de três semanas às autoridades americanas, que desejam julgar o australiano por um vazamento em larga escala de documentos confidenciais, para que garantam que Assange poderia ser beneficiado pela Primeira Emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão, e que não seria condenado à pena de morte, de acordo com o resumo da decisão.

Washington insiste que Assange, um cidadão australiano, seja julgado nos Estados Unidos pelo vazamento de centenas de milhares de arquivos militares e diplomáticos secretos em 2010, relacionados às guerras no Iraque e no Afeganistão.

Na tentativa de interromper o processo, Assange sofreu uma série de derrotas judiciais na longa saga legal, que seus apoiadores veem como uma batalha pela liberdade de imprensa. Mas após dois dias de depoimentos no mês passado, os juízes em Londres disseram que ele tinha "uma perspectiva real de sucesso" em três de seus nove motivos de apelação.

Victoria Sharp e Jeremy Johnson deram a Washington três semanas para fornecer novas garantias sobre as preocupações de que Assange seria prejudicado no julgamento por não ser um cidadão americano e que poderia enfrentar a pena de morte se fosse condenado.

"Antes de tomarmos uma decisão final sobre o pedido de apelação, daremos ao réu a oportunidade de apresentar garantias", escreveram os dois em sua decisão de 66 páginas. "Se as garantias não forem dadas, concederemos a permissão para recorrer sem uma nova audiência. Se as garantias forem dadas, daremos às partes a oportunidade de apresentar mais argumentos antes de tomarmos uma decisão final."

Lei de Espionagem

Assange, que está detido em uma prisão preventiva de alta segurança em Londres desde 2019, não esteve no tribunal para a última decisão, que foi divulgada online e não em uma audiência. Ele não compareceu ao tribunal nas duas datas de fevereiro e não acompanhou os procedimentos por vídeo devido a uma doença, disse seu advogado na época.

Se ele perder a apelação, o fundador do Wikileaks terá esgotado todos os recursos do Reino Unido e estará pronto para entrar no processo de extradição. No entanto, sua equipe já havia indicado que pediria a intervenção dos tribunais europeus e que teria 14 dias para fazer isso.

Os EUA processaram Assange várias vezes entre 2018 e 2020, mas o presidente dos EUA, Joe Biden, enfrentou pressões internas e internacionais persistentes para retirar o processo aberto por seu antecessor, Donald Trump.

As principais organizações de mídia, os defensores da liberdade de imprensa e o Parlamento australiano denunciaram a acusação com base na Lei de Espionagem de 1917, que nunca foi usada para a publicação de informações confidenciais. Washington alega que Assange e outras pessoas do WikiLeaks recrutaram e concordaram com hackers para realizar "um dos maiores comprometimentos de informações confidenciais" na história dos EUA.

Durante a audiência do mês passado, os advogados do governo americano defenderam o caso com base em vários fundamentos jurídicos.

Saga jurídica

Os advogados de Assange alegaram que as acusações eram "políticas" e que ele estava sendo processado "por se envolver na prática jornalística comum de obter e publicar informações confidenciais". Eles também argumentaram que a sentença de décadas de prisão que ele enfrentará se for condenado é "desproporcional" e que Washington agiu de "má fé", violando seu tratado de extradição com o Reino Unido.

Antes de ir para a prisão, Assange passou sete anos escondido na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentou acusações de agressão sexual que foram posteriormente retiradas. A Suprema Corte bloqueou sua extradição, mas reverteu a decisão em recurso em 2021, depois que os EUA prometeram não prendê-lo em sua prisão mais extrema, a "ADX Florence". Também se comprometeram a não submetê-lo ao severo regime conhecido como "Medidas Administrativas Especiais" e a permitir que ele eventualmente cumprisse sua sentença na Austrália.

Em março de 2022, a Suprema Corte do Reino Unido recusou a permissão para recorrer, argumentando que Assange não conseguiu "levantar uma questão legal discutível". Meses depois, a ex-ministra do Interior Priti Patel assinou formalmente sua extradição. Assange solicitou permissão para rever essa decisão e a decisão do recurso de 2021.

Veja também

Operação Semana Santa 2024 PRF inicia a Operação Semana Santa em Pernambuco nesta quinta (28)