Justiça britânica retira acusações contra ativista ambiental Greta Thunberg

Um tribunal de Londres retirou nesta sexta-feira (2) as acusações contra a ativista ambiental Greta Thunberg, acusada de perturbar a ordem pública em uma manifestação contra a indústria dos hidrocarbonetos, em outubro passado, na capital britânica.

No segundo e último dia da audiência, o juiz do Tribunal de Primeira Instância de Westminster decidiu que os policiais que acusaram de desacato a ativista ambiental sueca, de 21 anos, impuseram condições "ilegais" e não foram precisos no anúncio de suas instruções.

