Justiça concede prisão domiciliar à ex-presidente Kirchner na Argentina

A justiça argentina concedeu, nesta terça-feira (17), prisão domiciliar à ex-presidente Cristina Kirchner após a ratificação, na semana passada, de sua pena de seis anos de prisão e inabilitação para ocupar cargos públicos por corrupção, segundo a decisão judicial.

O tribunal resolveu determinar a detenção de Kirchner, de 72 anos, "a partir do dia de hoje e sob a modalidade de prisão domiciliar" em seu apartamento em Buenos Aires e ordenou que lhe seja colocado "um dispositivo de vigilância eletrônico", detalhou o documento.

Duas vezes presidente (2007–2015) e uma vez vice-presidente (2019–2023), Kirchner foi condenada por administração fraudulenta em contratos de obras públicas na província de Santa Cruz (sul), em uma decisão judicial confirmada na terça-feira passada pela Suprema Corte.

A líder de centro-esquerda, figura mais forte da oposição, contesta a imparcialidade dos juízes e acusou os membros da Suprema Corte de serem "marionetes" do poder econômico.

Kirchner deve permanecer em seu apartamento no bairro Constitución, em Buenos Aires, e "abster-se de adotar comportamentos que possam perturbar a tranquilidade da vizinhança e/ou alterar a convivência pacífica dos moradores", acrescenta a decisão.

Na porta de sua casa, a presença de apoiadores é constante há uma semana, apesar das baixas temperaturas do inverno no hemisfério sul, e as paredes do edifício onde mora estão cobertas de cartas e mensagens de apoio.

