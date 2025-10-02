Justiça condena a 26 anos de prisão acusados de matar estudante em assalto a ônibus no Recife
Estudante foi abordado dentro de BRT no centro da capital pernambucana. Crime aconteceu em maio do ano passado
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou a 26 anos de prisão dois homens acusados de assassinar o estudante Gean Carlos Lopes Junior, de 20 anos, em um assalto a ônibus no Centro do Recife, em 1º de maio de 2024.
Ivan dos Santos Silva e Nilson Davi da Silva foram condenados pelos crimes de latrocínio contra Gean e pelo roubo majorado contra outra passageira que estava no coletivo.
A decisão judicial foi publicada nessa terça-feira (30) e é assinada pelo juiz Alexandre Pinto de Albuquerque, da 7ª Vara Criminal da Capital.
Além da pena de 26 anos de reclusão em regime fechado, Ivan e Nilson também foram condenados ao pagamento de uma pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente.
Relembre o caso
O BRT da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista circulava na Avenida Guararapes quando a dupla, junto com um terceiro homem não identificado, anunciou o assalto.
Natural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Gean Carlos cursava bacharelado em Ciências do Consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital da Restauração.