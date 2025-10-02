Qui, 02 de Outubro

CASO GEAN CARLOS

Justiça condena a 26 anos de prisão acusados de matar estudante em assalto a ônibus no Recife

Estudante foi abordado dentro de BRT no centro da capital pernambucana. Crime aconteceu em maio do ano passado

Gean Carlos foi morto a facadas em um BRT, no RecifeGean Carlos foi morto a facadas em um BRT, no Recife - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou a 26 anos de prisão dois homens acusados de assassinar o estudante Gean Carlos Lopes Junior, de 20 anos, em um assalto a ônibus no Centro do Recife, em 1º de maio de 2024.

Ivan dos Santos Silva e Nilson Davi da Silva foram condenados pelos crimes de latrocínio contra Gean e pelo roubo majorado contra outra passageira que estava no coletivo.

A decisão judicial foi publicada nessa terça-feira (30) e é assinada pelo juiz Alexandre Pinto de Albuquerque, da 7ª Vara Criminal da Capital.

Além da pena de 26 anos de reclusão em regime fechado, Ivan e Nilson também foram condenados ao pagamento de uma pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente.

Relembre o caso
O BRT da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista circulava na Avenida Guararapes quando a dupla, junto com um terceiro homem não identificado, anunciou o assalto. 

Familiares, amigos e professores se reúnem na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, para pedir justiça por Gean Carlos Lopes Júnior, estudante morto em ônibus no centro do Recife Na época, familiares, amigos e professores de Gean se reuniram para pedir justiça | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Natural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Gean Carlos cursava bacharelado em Ciências do Consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital da Restauração.

