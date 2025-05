A- A+

Justiça Justiça condena a 26 anos de prisão homem que matou turista a facadas durante carnaval 2024 Decisão do juiz Roberto Jordão de Vasconcelos, da 13ª Vara Criminal da Capital, foi publicada na última segunda (12)

O homem que matou o turista Talles do Couto Lemgruber Kropf a facadas durante um assalto em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no ano passado, foi condenado a 26 anos e três meses de prisão.

O crime aconteceu durante o carnaval de 2024, na madrugada do dia 14 de fevereiro, nas imediações da Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, depois que a vítima de 35 anos havia saído de uma festa.

Edvá Alexandre da Silva foi condenado por latrocínio - roubo seguido de morte -, em sentença assinada pelo juiz Roberto Jordão de Vasconcelos, da 13ª Vara Criminal da Capital, e que foi publicada na última segunda-feira (12). A defesa pode recorrer da decisão.

O magistrado ainda estabeleceu que o réu pagará indenização de R$ 200 mil para a família da vítima pelos prejuízos materiais e danos morais causados pelo crime. Edvá Alexandre da Silva também foi condenado a pagar, aos cofres públicos, 229 dias-multa (cada dia-multa equivale a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato).

Ainda no documento, o juiz nega que Edvá Alexandre da Silva possa recorrer em liberdade, uma vez que o réu tem outras três condenações, e que "quando solto, o réu fica exposto a estímulos que o levam a cometer crimes".

