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REGIÃO METROPOLITANA Justiça condena estado a indenizar em R$ 500 mil pai de jovem morto pela PM; caso aconteceu em 2018 Vítima estendia roupas no quintal de casa quando foi morto por policiais no Cabo de Santo Agostinho

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou o estado de Pernambuco a indenizar em R$ 500 mil, por danos morais, o pai de um homem morto por agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) durante uma operação no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu em 2018.

A decisão foi proferida pela Vara da Fazenda Pública do Cabo de Santo Agostinho e ainda pode ser contestada por meio de recurso.

De acordo com a sentença, Rosinaldo de Lima e Silva, de 23 anos, foi atingido por tiros no dia 17 de junho de 2018, durante uma ação do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), do 18º Batalhão da Polícia Militar.

O jovem estava na própria casa, estendendo roupas, quando foi confundido com um dos suspeitos perseguidos pela operação dos policiais.

No processo, o pai da vítima pediu indenização por danos morais em razão da morte do filho. Entretanto, o estado alegou que não havia responsabilidade civil, dado que os policiais atuavam em cumprimento do dever legal, sustentando a ideia de que o caso decorreu da ação de terceiros.

Conclusão da sentença

Em resposta à Folha de Pernambuco, o TJPE informou que, na análise do caso, a juíza Sílvia Maria de Lima Oliveira reconheceu e considerou comprovado o vínculo entre a ação policial e a morte da vítima.

Segundo a magistrada, um dos agentes que participou da operação prestou depoimento e confirmou que disparos foram efetuados pela equipe durante a incursão.

O policial também relatou que a perícia balística concluiu que o disparo que matou Rosinaldo foi efetuado pela equipe policial. Segundo ele, o agente responsável admitiu a autoria do tiro perante a Corregedoria Militar.

A sentença também destaca que não foi apresentada qualquer prova de que Rosinaldo estivesse armado, tivesse atirado contra os policiais ou mantivesse ligação com os criminosos investigados.

Além disso, a decisão destaca que testemunhas ouvidas em juízo disseram ter escutado apenas um disparo após a chegada da polícia, sem relato de troca intensa de tiros, afastando a versão apresentada pelo estado de que teria ocorrido um confronto armado.

A juíza também reuniu provas no processo que indicam que a vítima estava no quintal da própria casa, estendendo roupas no varal, quando foi confundido com um dos suspeitos da operação. Para ela, o fato da vítima ter sido atingida dentro da residência reforça a conclusão de que se tratava de uma pessoa inocente.

Na decisão, Sílvia Maria de Lima Oliveira ressaltou que "o estrito cumprimento do dever legal não afasta o dever de indenizar quando a atuação estatal, embora legítima em sua finalidade, ocasiona dano injusto a terceiro inocente".

Ao definir o valor da indenização, a magistrada levou em consideração a gravidade do caso, a morte da vítima e o fato dos disparos terem ocorrido dentro da residência.

Confira a nota do TJPE na íntegra:

"A Vara da Fazenda Pública da Comarca do Cabo de Santo Agostinho condenou o Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 500 mil por danos morais ao pai de um jovem morto durante uma operação do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), da Polícia Militar de Pernambuco. A sentença foi proferida pela juíza Sílvia Maria de Lima Oliveira. De acordo com os autos, Rosinaldo de Lima e Silva foi atingido por um disparo de arma de fogo em 17 de junho de 2018, durante uma ação policial realizada no bairro Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho. Segundo a decisão, o jovem estava na residência da família quando foi confundido pelos policiais com um dos suspeitos de uma ocorrência envolvendo criminosos armados. Na sentença, a magistrada reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, ao concluir que ficaram comprovados a atuação dos agentes públicos, o dano e o nexo de causalidade entre a ação policial e a morte da vítima. A decisão destaca que a prova produzida durante a instrução processual demonstrou que o disparo fatal partiu da equipe policial. O depoimento de um dos policiais militares que participou da ocorrência confirmou que a perícia balística apontou que o projétil que atingiu Rosinaldo saiu da arma de um integrante da corporação, o qual assumiu a autoria do disparo durante a apuração realizada pela Corregedoria Militar. A juíza também ressaltou que testemunhas ouvidas em audiência afirmaram ter ouvido apenas um disparo, sem indícios de intenso confronto armado, além de relatarem que Rosinaldo não possuía envolvimento com atividades criminosas e foi atingido dentro da própria residência. Ao afastar as alegações do Estado de estrito cumprimento do dever legal e de fato de terceiro, a magistrada entendeu que a atuação policial, embora destinada ao combate ao crime, resultou na morte de um terceiro inocente, circunstância que impõe o dever de indenizar. Na fundamentação, a juíza destacou que a morte de um filho gera dano moral presumido ao genitor e considerou a gravidade do caso, a irreversibilidade da perda e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação para fixar a indenização por danos morais em R$ 500 mil."

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