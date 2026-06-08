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Redes Sociais Justiça condena Facebook a pagar mais de R$ 70 mil por demora para devolver contas de usuária Juíza rejeitou recurso da empresa e aplicou ainda penalidades adicionais por má-fé processual após identificar erros e argumentos já rejeitados no processo

A Justiça do Distrito Federal condenou o Facebook a pagar mais de R$ 70 mil a uma usuária que teve contas de redes sociais suspensas em 2024 e não restabelecidas pela empresa após uma primeira decisão judicial. O valor inclui uma multa de R$ 50 mil, além de penalidades adicionais por má-fé processual no caso, após a Justiça entender que houve descumprimento da decisão inicial.

A decisão da 19ª Vara Cível de Brasília ocorre no âmbito de uma ação movida por uma usuária que teve as contas no Facebook e no Instagram bloqueadas em 2024. A juíza Maryanne Abreu afirmou que o Facebook permaneceu por cerca de dez meses sem cumprir a ordem judicial e considerou que as tentativas da empresa de reduzir ou afastar multas já estava superada por decisões anteriores. A decisão foi revelada pela Folha de S. Paulo e obtida pelo GLOBO.

O juízo concluiu que a conduta da plataforma, que deixou de cumprir a obrigação por cerca de dez meses, não configura mero atraso, mas falha injustificada no atendimento da ordem. Assim, além da multa cominatória de R$ 50 mil, foi aplicada a penalidade prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, o que elevou o valor total atualizado da dívida para aproximadamente R$ 70,6 mil.

A juíza também criticou a peça de defesa apresentada pelo Facebook. Na decisão, ela afirma que a empresa utilizou uma minuta padronizada. Para a magistrada, o erro demonstra falta de cuidado técnico e configura apresentação de fatos incompatíveis com a realidade dos autos.

Além de homologar os cálculos da autora e manter a cobrança das astreintes, a Justiça condenou a empresa ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé. A decisão também autorizou o levantamento dos valores já depositados em juízo pela autora da ação.

O GLOBO procurou o Facebook, mas ainda não teve um posicionamento. O espaço segue aberto.

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