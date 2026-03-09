Justiça condena homem que envenenou enteado em 2014 a 30 anos de reclusão
Rubens Gomes de Oliveira recebeu a pena de 30 anos em regime inicialmente fechado
A Justiça condenou, nesta segunda-feira (9), o eletricista Rubens Gomes de Oliveira, de 51 anos, à pena de 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo envenenamento do enteado, Diego Francisco de Oliveira, ocorrido em 2014.
O júri popular foi realizado no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife. A sessão foi presidida pela juíza de direito, Danielle Christine Silva Melo Burichel.
A decisão qualificou o homicídio por motivo torpe, com emprego de veneno e sem dar chance de defesa à vítima.
O réu já estava preso e seguirá cumprindo pena. Diego Francisco de Oliveira também foi condenado pelo homicídio qualificado de sua filha, Bianca Evelyn dos Santos Oliveira, de 8 anos.
O caso, que também envolveu envenenamento, ocorreu dois meses após o assassinato do enteado e levou a uma condenação de 20 anos de prisão.
Réu confesso
Rubens Gomes de Oliveira assumiu que cometeu o crime contra o enteado durante o júri popular no Fórum Thomaz de Aquino. O réu, no entanto, relatou que não tinha intenção de matá-lo.
No interrogatório, o réu optou apenas por responder às questões da defesa, que é composta pelos advogados Fábia Ferreira, Ranieri Cavalcanti e Erick Souza, e confirmou a prática criminosa.
Relembre o caso
A vítima, Diego Francisco de Oliveira, tinha apenas 16 anos na época. O adolescente estava retornando para o Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife, depois de um ensaio de uma banda marcial.
Durante o caminho, a vítima teria ingerido um cachorro-quente com "chumbinho". De acordo com a investigação, o alimento envenenado foi oferecido pelo réu.
O julgamento estava marcado previamente para o dia 27 de fevereiro, mas foi remarcado após a advogada apresentar um atestado médico.