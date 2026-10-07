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Lagoinha

Justiça de Minas condena pastor Lucinho Barreto por declarar ter beijado filha de 11 anos

Decisão determina ainda que religioso faça novo sermão sobre combate à violência contra mulheres e crianças

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A Justiça de Minas Gerais condenou a Igreja Batista da Lagoinha e o pastor Lúcio Barreto Júnior ao pagamento conjunto de R$ 150 mil por danos morais coletivoA Justiça de Minas Gerais condenou a Igreja Batista da Lagoinha e o pastor Lúcio Barreto Júnior ao pagamento conjunto de R$ 150 mil por danos morais coletivo - Foto: Reprodução/Instagram

A Justiça de Minas Gerais condenou a Igreja Batista da Lagoinha e o pastor Lúcio Barreto Júnior ao pagamento conjunto de R$ 150 mil por danos morais coletivos. A decisão está relacionada a declarações feitas pelo religioso durante um culto voltado ao público masculino, realizado em abril de 2024, em Belo Horizonte.

Na ocasião, o pastor afirmou ter beijado na boca a própria filha, que tinha 11 anos à época do episódio relatado. Durante a pregação, ele também fez comentários sobre a filha e estabeleceu uma comparação com um eventual namorado dela.

A sentença foi proferida pela juíza Miriam Vaz Chagas, da 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, na segunda-feira (5). Além da indenização, o pastor deverá realizar um novo sermão sobre educação de filhos, no qual deverá abordar o enfrentamento ao ódio, à discriminação e a diferentes formas de violência contra mulheres e crianças, incluindo a violência sexual.

A determinação prevê ainda que o religioso faça uma retratação expressa em relação às declarações. A Igreja Batista da Lagoinha, por sua vez, deverá providenciar a gravação e a divulgação do novo sermão em seu canal no YouTube e nas demais redes sociais. O conteúdo deverá permanecer disponível por pelo menos um ano.

A instituição também terá que divulgar informações sobre a retratação em pelo menos três veículos da imprensa escrita de alcance estadual em Minas Gerais.

Decisão
O processo foi movido a partir de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Para o órgão, o conteúdo da pregação apresentava caráter sexista e contribuía para a objetificação do corpo feminino, além de naturalizar situações relacionadas à violação do consentimento.

Na avaliação da Justiça, a igreja não apenas disponibilizou o espaço para a realização do culto, mas também gravou e divulgou o conteúdo em seus canais oficiais, ampliando a repercussão das declarações. A magistrada também destacou que os direitos à liberdade religiosa e à liberdade de expressão não são absolutos e encontram limites quando entram em conflito com outros direitos fundamentais.

A indenização de R$ 150 mil deverá ser destinada ao Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais (Funemp).

Defesa
A defesa do pastor contestou a decisão. Em nota, o advogado Leonardo Girundi afirmou que recebeu a sentença com "perplexidade" e alegou que as declarações foram retiradas do contexto de uma pregação que teria durado mais de 40 minutos.

Segundo o advogado, o episódio mencionado pelo pastor teria ocorrido em 2011, durante uma brincadeira com os filhos. A defesa também afirmou que as investigações realizadas pela Polícia Civil sobre o caso foram arquivadas.

O advogado informou que pretende recorrer da decisão. A Igreja Batista da Lagoinha foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização da reportagem.

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