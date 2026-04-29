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Recife Justiça condena Neoenergia a pagar R$ 600 mil por morte de homem eletrocutado na Rua Dom Bosco Família da vítima também receberá pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo

A Justiça de Pernambuco condenou a Neoenergia Pernambuco a pagar indenização de R$ 600 mil por danos morais à família de um homem que morreu eletrocutado em dia de fortes chuvas no Recife, em fevereiro de 2025.



A decisão é do desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), e cabe recurso.



De acordo com o Tribunal, Juan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, sofreu um choque elétrico devido à ligação clandestina de um fiteiro situado na Rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana, e morreu no local. Chovia na ocasião e a via estava alagada. O caso aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2025.

"O evento danoso decorreu de contato da vítima com corrente elétrica oriunda de ligação clandestina existente na rede de distribuição. Nos termos da regulação setorial, incumbe à concessionária o dever de fiscalização e de interrupção imediata de ligações clandestinas, providência que, segundo o acervo probatório, não foi adotada por longo período", destacou o magistrado.

Ainda de acordo com o desembargador, a ligação irregular perdurava por tempo considerável e apresentava características ostensivas, "circunstância que evidencia omissão específica da concessionária no cumprimento de seu dever legal de segurança”, ressaltou Frederico Ricardo de Almeida Neves na decisão.

Além da indenização de R$ 600 mil por danos morais, a família da vítima poderá receber pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo. Os valores passarão por correção monetária e juros moratórios, segundo informou o TJPE, destacando que a Neoenergia pode recorrer da decisão à Primeira Câmara Cível.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que já apresentou contra razões ao recurso apresentado e reitera que a ocorrência não teve relação com qualquer estrutura da distribuidora.

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