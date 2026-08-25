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JUSTIÇA DO TRABALHO Justiça condena prefeitura de Paulista por infrações em casa de acolhimento para menores Em perícia, foram identificados problemas como armazenamento de recipientes de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ausência de vestiários adequados, infiltrações, mofo e banheiros sem manutenção adequada

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi condenado em primeiro grau pela 2ª Vara do Trabalho de Paulista por irregularidades no ambiente de trabalho da Casa de Acolhimento Institucional Raimunda Leonor Nunes, conhecida como Vó Raimunda I.

Além disso, foi determinado o pagamento de R$ 50 mil por dano moral coletivo. O valor será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A decisão cabe recurso.

A denúncia foi recebida em 2022 pelo Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT-PE), o que provocou a abertura do inquérito.

Em perícia realizada em 21 de agosto de 2025, foram identificados problemas como armazenamento de recipientes de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ausência de vestiários adequados, infiltrações, mofo e banheiros sem manutenção adequada.

Na data da perícia, atuavam 31 trabalhadoras e trabalhadores na unidade, entre cozinheiras, auxiliar de cozinha, profissionais de serviços gerais, motoristas, educadores, portaria, assistência social, coordenação e equipe administrativa.

Risco para crianças e trabalhadores

A Casa de Acolhimento presta serviço de acolhimento a crianças e adolescentes. Segundo o MPT-PE, as condições encontradas tinham o "potencial de colocar em risco tanto as pessoas trabalhadoras quanto o público acolhido no local".

"O armazenamento de recipientes de GLP dentro da cozinha representava risco concreto de incêndio, explosão e queimaduras, com potencial de atingir também crianças e adolescentes acolhidos na unidade. Já o mofo e as infiltrações poderiam provocar ou agravar doenças respiratórias, alérgicas e dermatológicas", explicou o MPT-PE, em nota enviada à imprensa.

Para a coordenadora regional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), a procuradora do Trabalho Jailda Pinto, a decisão reforça que a proteção integral de crianças e adolescentes depende da garantia de condições dignas e seguras para as equipes que atuam nos serviços de acolhimento.

“Quando uma unidade funciona com riscos sanitários, estruturais e de segurança, há uma dupla vulnerabilização: atinge a saúde das pessoas trabalhadoras e pode comprometer a qualidade do cuidado oferecido às crianças e adolescentes acolhidos”, afirmou.

O que diz o município

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a prefeitura destacou que "os fatos que deram origem à demanda são anteriores à atual gestão".

"A situação foi comunicada ao Ministério Público do Trabalho ainda em 2022, durante a gestão anterior, cabendo à atual administração adotar as providências necessárias para o encaminhamento e a solução da questão", disse.

Além disso, a cidade ressaltou que já adota "diversas providências administrativas relacionadas ao caso". A medida judicial é de primeiro grau e ainda está sujeita às medidas recursais cabíveis, e, com isso, não há "decisão definitiva sobre a questão", afirmou a prefeitura.

Caso descumpra o prazo para regularização, o município poderá pagar multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 300 mil, também destinada ao FAT.

Justiça rejeita argumentos da prefeitura

Segundo o MPT-PE, o município de Paulista "não negou a existência das irregularidades, mas alegou que a responsabilidade pelos reparos seria do proprietário do imóvel, que é alugado". Também afirmou haver "dificuldades jurídicas" para realizar obras em bem de terceiro e disse que parte dos reparos já havia sido feita.

A Justiça do Trabalho, no entanto, rejeitou os argumentos, e ressaltou que o dever de garantir um ambiente de trabalho seguro não pode ser transferido ao proprietário do imóvel.

"Para o juízo, como mantém ali o serviço público de acolhimento e organiza as atividades da unidade, cabe ao ente público assegurar a regularização das condições sanitárias e estruturais do espaço", destacou o MPT-PE.

Confira a nota na íntegra abaixo:

A Prefeitura do Município do Paulista esclarece que a decisão judicial mencionada é de primeiro grau e ainda está sujeita às medidas recursais cabíveis, não havendo, portanto, decisão definitiva sobre a questão.

É importante destacar que os fatos que deram origem à demanda são anteriores à atual gestão. A situação foi comunicada ao Ministério Público do Trabalho ainda em 2022, durante a gestão anterior, cabendo à atual administração adotar as providências necessárias para o encaminhamento e a solução da questão.

O Município ressalta que se trata de imóvel locado e que já vêm sendo adotadas diversas providências administrativas relacionadas ao caso.

A Administração Municipal respeita as decisões do Poder Judiciário e adotará as medidas jurídicas cabíveis, dentro dos prazos legais.

A atual gestão reafirma seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade administrativa e a busca de soluções efetivas para as demandas do Município.

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