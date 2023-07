Corregedoria Geral da Justiça pernambucana celebra 52 anos de fundação 

A- A+

A Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco (CGJ-PE), que tem a sede localizada no bairro de Santo Antônio, região central do Recife, celebrou nesta quinta-feira (20) os 52 anos da instituição. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), participou do evento.

Na celebração, foi lançado ainda o livro “Corregedores-Gerais da Justiça Pernambucana: de 1971 a 2023”, realizado em parceria pela Corregedoria e o Centro de Estudos Judiciários (CEJ). A obra tem 90 páginas e versão física e digital.

O desembargador e presidente da CGJ-PE, Ricardo de Oliveira Paes Barreto, fez questão de ressaltar como o trabalho é conduzido diariamente.

“Controlar a qualidade do trabalho, os excessos, sugerir melhorias no trabalho… tem uma atuação muito de orientação”, disse.

Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com mandato até 2024, Luiz Carlos de Barros Figueirêdo fez um paralelo com passado, presente e futuro da instituição.

“Ninguém pode pensar no futuro se não pensar no passado. A cada aniversário, é o momento de se reconhecer que a Corregedoria é algo permanente para atuar no futuro”, projetou.

