Justiça cumpre reintegração de posse de condomínio que tem risco de desabamento, em Jaboatão

A- A+

Uma ordem de reintegração de posse está sendo cumprida no Condomínio Vila do Mar, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (05). O local foi ocupado em julho por integrantes do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho. O mandado foi expedido pela Justiça Federal, que ordena a desocupação imediata do imóvel, devido ao risco iminente de desabamento.

A ocupação Jardim Monteverde, como foi denominado o movimento, à época, consiste na ocupação do prédio por várias famílias em situação de rua. O condomínio foi desocupado em 2016, por apresentar risco de desabamento, após avaliação da Defesa Civil, o imóvel vertical, localizado na rua Nossa Senhora de Fátima, número 155, blocos A, B e C, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes possui 48 apartamentos e, segundo levantamento, conta com aproximadamente 200 pessoas, dentre adultos, crianças e idosos.

O movimento tem nome de local afetado por chuvas, em 2022

O nome da ocupação faz alusão ao local mais afetado pelas torrenciais chuvas que caíram sobre Pernambuco, no ano passado, deixando dezenas de mortos e um verdadeiro cenário de guerra.

Gestão municipal no local

A Prefeitura do Jaboatão foi acionada para prestar apoio logístico e fazer um cadastro social para identificar quais famílias são do município e se estão enquadraras nos critérios estabelecidos por Lei para que sejam beneficiadas em programas habitacionais do Governo do Estado e do Governo Federal. A Prefeitura também colocou à disposição um abrigo para acolher essas pessoas.

Equipe da Prefeitura de Jaboatão no local | Foto: Divulgação

Segundo a Secretaria de Defesa Social, os ocupantes foram convocados para uma reunião, no início de agosto, a pedido da Defensoria Pública. Eles informaram que não sairíam pacificamente, mesmo tendo conhecimento do mandado judicial. A operação para desocupação mobiliza agentes públicos e forças de segurança. Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHoque), do 6º BPM, da Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMoto), dentre outros policiais militares, além de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil de Pernambuco, oficiais de justiça e funcionários da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes participaram dessa ação.

Veja também

Dia da Amazônia No Dia da Amazônia, organizações alertam sobre preservação do bioma