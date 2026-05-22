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Patrimônio histórico Justiça dá 48h para Olinda executar medidas emergenciais no Mercado da Ribeira Fundado em 1693, o local apresenta ameaças de deterioração em sua estrutura

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da 6ª Vara Cível da Comarca de Olinda, impôs um prazo à Prefeitura de Olinda para que medidas emergenciais sejam executadas no Mercado da Ribeira, localizado no Sítio Histórico da cidade. O local apresenta ameaças de deterioração em sua estrutura.

De acordo com a decisão assinada pelo juiz Marcos Antônio Tenório, a prefeitura tem um prazo de 48h, a partir da intimação, para isolar as áreas de circulação interna e do entorno do mercado que estejam comprometidas. Sinalizações e barreiras devem ser colocadas para impedir a aproximação de pessoas à localidade. Fundado em 1693, o Mercado da Ribeira é uma das edificações mais antigas do Brasil ainda em uso.

Dentro do mesmo prazo, o município terá que adotar medidas emergenciais de escoramento e proteção estrutural. Se necessário, uma perícia técnica deverá ser contratada para definir um plano de contenção imediata. Com a possibilidade de chuvas intensas, também foi determinada a proteção contra intempéries, com cobertura provisória e drenagem das áreas comprometidas.

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Caso a prefeitura não cumpra com as obrigações emergenciais determinadas pela Justiça, foi fixada multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

O magistrado ainda determinou que, no prazo de um mês - 30 dias -, a Prefeitura de Olinda apresente um cronograma de recuperação total do Mercado da Ribeira. O documento deve contar com laudo de engenharia estrutural com diagnóstico atualizado; projeto executivo de restauração compatível com a natureza do imóvel como integrante do patrimônio cultural; cronograma físico-financeiro com prazos individualizados para cada etapa; e indicação de dotação orçamentária correspondente.

No que diz respeito ao orçamento para a realização das melhorias, a Justiça afastou qualquer alegação de impossibilidade financeira, e destacou a existência de uma emenda parlamentar no valor de R$ 350.000,00 destinada para a recuperação do imóvel. No último dia 8, a Prefeitura de Olinda lançou um edital voltado para a restauração do espaço, com prazo estimado para conclusão de obra para 180 dias após a assinatura do contrato.

O que diz a Prefeitura de Olinda

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Prefeitura de Olinda informou não ter sido notifcada pelo TJPE até o início da noite desta sexta-feira (22).

A gestão da prefeira Mirella Almeida reforçou ter publicado um edital, no Diário Oficial da União, de chamamento público para a contratação da empresa responsável pela requalificação e restauro do Mercado da Ribeira.

Ainda segundo a nota, "a licitação, que terá o resultado publicado nos próximos dias, marca o início de um pacote de investimentos em equipamentos históricos da cidade, todos com recursos já assegurados, que inclui ainda a reforma do Clube Atlântico, do Fortim do Queijo e da Casa 28".

No que diz respeito ao Mercado da Ribeira, a prefeitura diz que as intervenções no local vão contemplar "o restauro da coberta, de paredes, esquadrias e gradis, pintura interna e externa, implantação de rampas de acessibilidade e requalificação das instalações elétricas, abrangendo os 16 boxes, o salão principal e o nicho do espaço". Além disso, o comunicado pontua que os "recursos serão provenientes de emenda federal".

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