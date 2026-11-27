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Rio Grande do Sul Justiça dá cinco dias para RS explicar ações contra esporotricose, que já soma 1,4 mil casos Decisão judicial cobra esclarecimentos sobre medidas adotadas para conter o avanço da infecção

A Justiça do Rio Grande do Sul deu cinco dias para o governo estadual apresentar informações sobre as ações adotadas para combater a esporotricose, doença que já contabiliza 1.465 casos confirmados em humanos no estado em 2026.

A determinação foi tomada na quinta-feira (26) pela juíza Patricia Antunes Laydner, da Vara Regional do Meio Ambiente, após uma ação civil pública apresentada pela Associação Nacional de Advogados Animalistas (Anaa).

A decisão cobra esclarecimentos sobre as medidas adotadas para ampliar o diagnóstico da doença, garantir o fornecimento de medicamentos, reforçar a vigilância epidemiológica e proteger os animais infectados.

Casos em humanos e animais

Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul registrou 1.465 casos confirmados de esporotricose em humanos em 2026. A maior concentração está na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em 2025, foram contabilizados 1.960 casos confirmados no estado.

Entre cães e gatos, foram registradas 2.510 notificações da doença neste ano. Os números são obtidos por meio de notificações voluntárias feitas em formulário eletrônico do Ministério da Saúde.

De acordo com boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde publicado em junho, gatos machos, não castrados e com acesso à rua concentram a maior parte das notificações de esporotricose animal no estado.

Justiça cobra informações sobre medicamentos

Entre os pontos que deverão ser esclarecidos pelo governo estão as medidas para disponibilizar itraconazol e iodeto de potássio, medicamentos utilizados no tratamento dos animais infectados.

O Estado terá de informar os estoques disponíveis, a demanda estimada pelos medicamentos e quais municípios estão sendo atendidos.

A magistrada também demonstrou preocupação com as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras para garantir diagnóstico e tratamento e com o risco de interrupção dos exames laboratoriais realizados pelo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor.

A Justiça solicitou ainda informações sobre as estratégias de vigilância epidemiológica e as políticas de proteção animal. Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para 11 de dezembro, em Porto Alegre.

O que é a esporotricose e como ocorre a transmissão

A esporotricose é uma infecção causada por fungos do gênero Sporothrix, encontrados naturalmente no solo, em plantas e em outros materiais orgânicos. Conhecida como doença do jardineiro, pode atingir animais e seres humanos.

A transmissão ocorre pelo contato com ambientes contaminados ou por arranhões e mordidas de animais infectados. Gatos costumam ser os mais afetados pela doença, devido ao hábito de arranhar cascas de árvores e enterrar seus dejetos. O fungo é encontrado comumente em madeira úmida e na terra.

Os felinos doentes podem apresentar alta concentração do fungo nas lesões e transmiti-lo a outros animais e pessoas.

Nos gatos, os sintomas incluem feridas, especialmente no focinho, nas orelhas e nas patas, além de áreas sem pelos. Em humanos, a infecção costuma provocar lesões na pele, mas também pode atingir a mucosa nasal e, em quadros mais graves, órgãos internos.

Os animais infectados precisam receber diagnóstico e tratamento e não devem ser abandonados. A recomendação é manter os gatos castrados e sem acesso à rua. Tutores e profissionais também devem utilizar equipamentos de proteção ao lidar com animais suspeitos ou diagnosticados com a doença, evitando o contato direto com feridas e secreções.

Em caso de morte de um animal infectado, o corpo não deve ser enterrado em terrenos baldios nem descartado no lixo, práticas que podem favorecer a permanência do fungo no ambiente.

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