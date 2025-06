Justiça da França pede prisão de produtores de champanhe por tráfico de pessoas e exploração

A- A+

Promotores franceses pediram dois anos de prisão para um empregador do setor de champanhe acusado de tráfico de pessoas, exploração de trabalhadores sazonais e alojamento em condições precárias durante a colheita de uvas de 2023. Mais de 50 migrantes, a maioria indocumentados, viviam em acomodações que prejudicavam sua "segurança, saúde e dignidade", de acordo com a promotoria.

Um promotor do tribunal criminal de Chalons-en-Champagne, no leste da França, solicitou nesta quinta-feira à noite uma sentença de quatro anos de prisão, incluindo pelo menos dois anos atrás das grades, para um diretor da empresa de serviços de cultivo de vinhas Anavim por acusações que incluem tráfico de pessoas.

A diretora, uma mulher quirguiz na faixa dos quarenta anos, também foi acusada de trabalho oculto, de submeter pessoas vulneráveis ou dependentes a condições de moradia indignas e de empregar estrangeiros sem autorização.

"Não podemos aceitar nenhuma garrafa de champanhe escondendo subcontratação não regulamentada e maus-tratos flagrantes", disse o promotor.

Comunicando-se com a ajuda de um tradutor, a principal ré negou ser responsável pelas condições de moradia e culpou outros dois réus suspeitos de recrutar os coletores, vindos de Mali, Mauritânia, Costa do Marfim e Senegal. O promotor pediu uma sentença de três anos para os dois homens, incluindo pelo menos um ano sem liberdade condicional.

Tanto a Anavim, empresa que forneceu alojamento aos 57 trabalhadores sazonais, como uma cooperativa vinícola que comercializava com ela também foram julgadas como responsáveis na justiça. O promotor solicitou a dissolução da Anavim e a multa à cooperativa foi de 200 mil euros (cerca de R$ 1,26 milhão).

A lei francesa define tráfico de pessoas como "recrutar, transportar, transferir, abrigar ou receber uma pessoa para explorá-la", por meio de emprego forçado, abuso de posição de autoridade, abuso de situação vulnerável ou em troca de pagamento ou benefícios.

'Como escravos'

Camara Sikou, um dos trabalhadores, disse no tribunal que as vítimas foram tratadas "como escravos". Outro trabalhador, Modibo Sidibe, contou à AFP: "Eles nos colocaram em um prédio abandonado, sem comida, sem água, sem nada. E depois nos levaram para colher uvas das 5h às 18h."

Depois que um vizinho alertou a polícia francesa, os investigadores inspecionaram as condições de vida dos colhedores em setembro de 2023, de acordo com a promotora Annick Browne. O alojamento, um armazém e uma casa em construção na vila de Nesle-le-Repons, continham "instalações sanitárias gastas e sujas", uma cozinha ao ar livre e áreas de estar desprotegidas das intempéries, além de roupas de cama espalhadas pelo chão.

A acomodação também não respeitou as "medidas de segurança" elétricas, disse o promotor. Após a inspeção, as autoridades regionais ordenaram o fechamento do alojamento, alegando condições de vida "insalubres" e "indignas".

De acordo com um relatório realizado pela inspeção do trabalho, o alojamento estava em estado de "degradação" e os banheiros e espaços de convivência compartilhados eram "nojentos" devido à falta de limpeza.

Maxime Cessieux, advogado das vítimas, disse antes do julgamento que os réus demonstraram "total desprezo" e desrespeito à "dignidade humana".

120 mil trabalhadores sazonais

Todos os anos, cerca de 120 mil trabalhadores sazonais são levados para a região de Champagne para colher manualmente uvas cultivadas em 34.000 hectares e usadas para fazer icônico espumante.

A reputação da famosa região vinícola foi abalada em 2023, quando quatro colhedores de uvas morreram, possivelmente em consequência de insolação após trabalharem sob calor escaldante. David Desgranges, vice-presidente do Comitê Contra a Escravidão Moderna, disse que o público deveria "ser informado sobre a extensão do tráfico de pessoas no setor agrícola" e os produtores "deveriam saber que podem enfrentar procedimentos legais". O tribunal deve emitir um veredito em 21 de julho.

