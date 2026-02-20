A- A+

Crime Justiça de Minas Gerais reconhece "relação consensual" entre homem de 35 anos e menina de 12 anos O acusado foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável; a mãe também foi absolvida da acusação conivência com o delito

A 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) surpreendeu ao absolver um homem de 35 anos acusado do estupro de vulnerável de uma adolescente de 12 anos. A mãe, acusada de ser conivente com o delito, também foi inocentada pela justiça.

Durante a decisão, os desembargadores, por maioria dos votos, reconheceram a atipicidade material no caso e entenderam o relacionamento como público e consensual.

Os acusados haviam sido condenados a uma pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado na primeira instância. No entanto, ao analisar o recurso, o relator do processo, desembargador Magid Nauef Láuar, entendeu que "o relacionamento mantido entre o acusado e a menor de idade não aconteceu em um ato de violência, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos".

A menor também informou em escuta especializada que o réu a tratava bem, oferecia cestas básicas para sua mãe e que o "namoro" era de conhecimento de todos na cidade.

Para os desembargadores, a atipicidade do caso comporta a aplicação de "distinguishing", uma técnica jurídica utilizada para aplicar uma decisão diferente de precedentes vinculante a um caso concreto, como os da Súmula 593 e do Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

A súmula e o tema repetitivo reconhecem que o eventual consentimento de uma vítima menor de 14 anos à prática de conjunção carnal ou atos libidinosos são irrelevantes para a configuração do crime de estupro de vulnerável, assim como experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso entre a menor de idade e o acusado.

Ainda segundo os desembargadores, a aplicação da pena por estupro se revelaria contrária à finalidade maior da lei penal. Durante a decisão de inocentar o acusado do crime, Láuar ainda destacou a centralidade da família como base da sociedade, à qual o Estado deve especial proteção.

Entre os relatores, a desembargadora Kárin Emmerich foi a única a divergir do relator e defender a manutenção da condenação, tanto do homem de 35 anos, quanto da mãe da adolescente de 12 anos. No entanto, ela foi o voto vencido da sessão. Para ela, o suposto consentimento da vítima é irrelevante, já que o art. 217-A do Código Penal proíbe qualquer prática sexual com pessoa menor de 14 anos.

O réu, que estava preso até a decisão, teve o alvará de soltura expedido.

Repercussão

Após a repercussão do caso nessa quinta-feira (19), a deputada federal Erika Hilton denunciou a decisão da Justiça de Minas Gerais ao Conselho Nacional de Justiça. Para ela, a absolvição do réu e da mãe da vítima liberou a pedofilia.

"É nojento que, frente a um homem de 35 anos que se 'relacionou' com uma menina de 12, a Justiça diga que não há crime, e sim 'formação de família'. Não há família aí. Há pedófilo e vítima. E não há um 'relacionamento'. Há um crime, de estupro de incapaz. Quem diz isso é a nossa legislação', disse Érika em publicação no X, o antigo Twitter.

A deputada ainda aproveitou para reforçar que não importa se a criança já teve relacionamentos antes. Pela Lei, menor de 14 anos é incapaz de consentir.

A ganhadora do BBB 21, Juliete Freire, também ficou indignada com a decisão da justiça mineira. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora questiona: "Como uma menina de 12 anos decide constituir família? Estou em choque". Assim como Erika, a influenciadora também informou que uma adolescene não tem maturidade para consentir.

