Justiça de NY acusa magnata imobiliário de roubar US$ 86 milhões

Um magnata do setor imobiliário de Nova York que declarou falência foi acusado nesta quarta-feira (7) de roubar mais de US$ 86 milhões (R$ 426,5 milhões) de investidores por meio de uma série elaborada de fraudes que teve início em 2015, anunciaram autoridades.

Nir Meir foi preso na última segunda-feira, no estado da Flórida, após um mandado emitido pelo estado de Nova York, confirmou à AFP o departamento de polícia de Miami-Dade.

O empresário, 49, e seus cúmplices teriam roubado investidores, empreiteiros e autoridades municipais, segundo o promotor distrital de Manhattan Alving Bragg, que considera que houve uma "fraude generalizada no setor imobiliário liderada, principalmente, por Nir Meir".

Meir declarou falência na Flórida no último dia 1º, mencionando dívidas no valor de quase US$ 30 milhões (R$ 149 milhões), incluindo milhares de dólares devidos a empresas de cartão de crédito e uma dívida de US$ 626.000 (R$ 3,1 milhões) junto ao magnata americano-israelense Benny Shabtai.

Segundo uma declaração judicial, Meir tinha apenas US$ 50 em ativos, mas gastos mensais de US$ 37,4 mil (R$ 185,5 mil), e morava em um imóvel de luxo em Miami.

A promotoria afirma que Meir desviou fundos de um empreendimento imobiliário importante em Manhattan para duas empresas controladas pelo HFZ Capital Group, investidora imobiliária da qual era diretor-gerente.

"Os ativos foram desviados principalmente para cobrir déficits financeiros em projetos não relacionados da HFZ, e também para contas pessoais controladas por executivos do HFZ, o que gerou um déficit de mais de 37 milhões de dólares (183,5 milhões de reais)", informou o procurador.

Quando os problemas financeiros do HFZ se tornaram públicos, devido a uma série de processos, investidores "exigiram uma inspeção em seus registros financeiros", indicou Bragg.

A promotoria afirma que o HFZ fraudou a cidade em mais de US$ 15,6 milhões (R$ 77 milhões) com o não pagamento de impostos nos exercícios de 2018, 2019 e 2020.

Meir costumava frequentar a cena social de Nova York e inaugurações de galerias. Segundo a revista "New York", era um apreciador de carros de luxo e bons vinhos.

Além das acusações penais, o magnata enfrenta vários processos em Nova York relacionados ao período em que estava à frente do HFZ. Seu advogado não respondeu ao contato feito pela AFP.

