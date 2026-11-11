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CARIBE Justiça de Trinidad e Tobago revoga lei que proibia a homossexualidade A batalha judicial, que se prolongou por uma década, foi impulsionada pelo ativista LGBTQIA+ Jason Jones, nascido em Trinidad, que declarou à AFP que a decisão respalda seus anos de campanha

O tribunal máximo de Trinidad e Tobago revogou na terça-feira (10) uma legislação da época colonial que criminalizava a homossexualidade, uma decisão fundamental para os direitos LGBTQIA+ no Caribe.

O sistema de justiça de Trinidad e Tobago é independente em suas cortes de primeira instância e de apelação, mas continua recorrendo ao Comitê Judicial do Conselho Privado, no Reino Unido, que atua como instância final para antigos territórios e ex-colônias britânicas.

Em uma decisão unânime, cinco juízes desse tribunal, sedado em Londres, determinaram que a Lei de Crimes Sexuais de 1986 não pode ser utilizada para judicializar relações sexuais privadas e consensuais entre adultos do mesmo sexo.

Pelas disposições que foram invalidadas, as pessoas condenadas por “sodomia” enfrentaram até cinco anos de prisão, enquanto a “grave indecência” implicava uma pena de dois anos.

A batalha judicial, que se prolongou por uma década, foi impulsionada pelo ativista LGBTQIA+ Jason Jones, nascido em Trinidad, que declarou à AFP que a decisão respalda seus anos de campanha.

“Provei que todos estavam errados, então é uma reafirmação da minha estratégia e do meu trabalho”, disse Jones após a divulgação do veredicto.

“O que vou fazer nos próximos meses é um ativismo muito específico sobre como o Caribe, não apenas Trinidad e Tobago, enfrenta a homofobia endêmica”, acrescentou Jones.

O tribunal constatou que os direitos constitucionais deveriam ser interpretados de modo a preparar os "práticos e efetivos no presente, não no passado".

Também ficou claro que uma relação amorosa entre dois homens está protegida pela garantia constitucional da "vida familiar".

O Freedom Law Chambers, escritório liderado pelo advogado principal Anand Ramlogan, que representou Jones, classificou a decisão como uma "vitória fenomenal para os direitos das pessoas homossexuais, para a igualdade de dignidade e para o respeito à vida privada e familiar em Trinidad e Tobago".

O alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Volker Türk, afirmou em comunicado que espera que a decisão ajude a "eliminar uma fonte de estigmatização, exclusão, barreiras e violência que sofrem há muito tempo" os habitantes de Trinidad e Tobago "por sua orientação sexual e identidade de gênero".

Ele também instou "outros Estados do Caribe a descriminalizar as relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo que receberam a idade de consentimento".

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