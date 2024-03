A- A+

Rio de Janeiro Justiça decide manter prisão de sequestrador de ônibus no Rio Paulo Sérgio de Lima apresentou comportamento 'agressivo e desrespeitoso' na audiência de custódia, segundo juiz responsável pela Audiência de Custódia. Ele manteve 16 pessoas reféns por 3 horas na Rodoviária do Rio

Paulo Sérgio de Lima, responsável pelo sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio, teve a prisão mantida pela Justiça do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Ele manteve 16 pessoas reféns por 3 horas e fez duas vítimas — uma delas em estado grave.

O juiz Pedro Ivo Martins Caruso D'Ippolito decidiu converter a prisão em flagrante para preventiva e argumentou que Paulo já tinha outras anotações criminais.

"O custodiado ostenta anotações e condenações em sua FAC pela prática de crimes graves, como roubo. Trata-se de reincidente. Inclusive, encontrava-se foragido do Sistema Penitenciário Há, portanto, diante do histórico criminal do custodiado, risco concreto de reiteração delitiva, o que torna, igualmente, a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública", escreveu o magistrado.

De acordo com o juiz, logo no início da audiência o réu apresentou comportamento "agressivo e desrespeitoso" com os policiais penais. Para o magistrado, o preso revela "elevada audácia e destemor".

