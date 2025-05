Pernambuco: mulher condenada por esquartejar marido em Aldeia é solta para cursar gastronomia

A- A+

A Justiça de Pernambuco determinou, na quarta-feira (30), a soltura de Jussara Rodrigues da Silva Paes. A farmacêutica foi condenada a mais de 19 anos de prisão por assassinar o marido, o cardiologista Denirson Paes, em 2018.

O médico foi encontrado morto e esquartejado dentro de uma cacimba na casa onde morava, no distrito de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Na época, Jussara e o filho mais velho do casal, Danilo Paes, foram presos acusados de cometerem o crime.

Em 2019, o jovem foi absolvido. A mãe confessou o crime, alegando que sofria violência doméstica e teria agido em legítima defesa. A polícia, no entanto, apontou que a viúva descobriu uma traição conjugal do marido um dia antes do homicídio.



Jussara estava presa na Colônia Prisional Feminina de Abreu e Lima, na RMR. Segundo o g1, portal de notícias da Globo, a decisão assinada pela juíza Orleide Rosélia Nascimento Silva permite que, agora, ela cumpra a pena em prisão domiciliar.

A mulher será monitorada por tornozeleira eletrônica. Ela também está autorizada a cursar gastronomia em uma faculdade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

