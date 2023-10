O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro transformou em prisões preventivas os autos de prisão em flagrante de três das cinco pessoas detidas, nesta segunda-feira (23), por suspeitas de atearem fogo em alguns dos 35 ônibus incendiados, na Zona Oeste do Rio.

A queima de coletivos aconteceu durante uma onda de ataques promovida por milicianos . A decisão de manter três suspeitos presos foi tomada numa audiência de custódia, realizada nesta quarta-feira (25), na Central de Custódias de Benfica, na Zona Norte do Rio.

Os coletivos foram queimados após a morte de Matheus da Silva Rezende, o Teteus ou Faustão, sobrinho de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da milícia da Zona Oeste.

Faustão foi baleado após trocar tiros com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polinter, na localidade conhecida como Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Na ocasião, a polícia apreendeu, entre outras coisas, dois fuzis, uma pistola, telefones celulares, dois coletes balísticos, rádios de comunicação e munição de fuzil.

Durantes os ataques promovidos por paramilitares do bando de Zinho, 35 ônibus foram queimados e um trem do ramal de Santa Cruz também chegou a ter cabine do maquinista incendiada.

Com a decisão, permanecem presos Daniel Vinícius Ferreira Anunciação, Marlon Vanderson dos Santos Sacramento e Jackson Alexandre Siqueira dos Santos.

"É fato notório que grupos paramilitares se formaram no Estado do Rio de Janeiro e atuam fortemente armados, criando estados paralelos, gerando intensa violência urbana e um ambiente de medo e insegurança semelhante ao vivenciado em situações de guerra, o que se reproduziu no caso concreto em razão da conduta praticada pelos indiciados. A conduta aqui analisada é uma dessas práticas violentas, havendo fortes indícios de que os custodiados participaram do ato causador do incêndio do caminhão na Avenida Brasil, na altura da Zona Oeste da Cidade. Com efeito, além do incêndio obstruir a via e restringir a livre circulação, expôs a perigo a integridade física das pessoas próximas”, escreveu o juiz em um trecho da decisão que transformou em preventiva os autos de prisão flagrante dos três suspeitos.