Prisão Justiça decreta prisão de ex-marido de galerista, acusado de ser o mandante do assassinato A magistrada também aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro

A juíza Tula Correa de Mello, titular da 3ª Vara Criminal do Rio, decretou as prisões preventivas do ex-marido do galerista norte-americano Brent Fay Sikkema, Daniel Sikkema, e do cubano Alejandro Triana Prevez, preso desde de o dia 18 de janeiro, acusado de ser o autor do homicídio.

A magistrada também aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, Daniel contratou Alejandro para matar Brent, com a promessa de pagamento de U$ 200 mil (duzentos mil dólares).

Alejandro teria vindo para o Brasil, seguindo as orientações de Daniel. Na madrugada do dia 14 de janeiro, Alejandro — utilizando-se das chaves fornecidas por Daniel — entrou na residência da vítima, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, e a golpeou várias vezes com uma faca.

A juíza determinou, ainda, que o mandado de prisão de Daniel seja encaminhado à Difusão Vermelha da Interpol, através de canal competente da Polícia Federal, já que o acusado se encontra no exterior.

