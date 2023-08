Justiça decreta prisão de filho de Suel, ex-bombeiro acusado de participação na morte de Marielle

A- A+

Maxwell Simões Corrêa Júnior, filho do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, teve o mandado de prisão expedido pela Justiça pela exploração de gatonet no bairro de Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Suel foi preso há duas semanas, acusado de participar da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Além de seu filho, Suel e Roni Lessa — ambos presos pelo homicídio da vereadora e de seu motorista — tiveram novos mandados de prisão expedidos.

A ação deflagrada pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Federal na sexta-feira visava ao cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão. Maxwell Simões Corrêa Júnior já é considerado foragido da Justiça. O policial militar Sandro dos Santos também tive mandado de prisão expedido e não foi encontrado. Wellington de Oliveira Rodrigues, o Manguaça, foi o único preso na operação.

A ação ocorre nos bairros de Lins de Vasconcelos, Rocha Miranda e Méier, na Zona Norte do Rio. Segundo a investigação, Suel teria arrendado seus pontos de gatonet quando foi preso pela primeira vez, em 2020. Na ação desta sexta, a PF tem como alvos endereços de pessoas que teriam envolvimento nesse esquema.

Um dos mandados de prisão preventiva que os agentes tentaram cumprir foi na sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, também na Zona Norte, contra um policial militar. Os agentes da PF tiveram o apoio da Corregedoria da corporação, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM). De acordo com a 1ª DPJM, foram realizadas buscas pelo militar também na casa dele. A PM afirmou, em nota, que “colabora com as investigações e não compactua com desvios de conduta praticados por seus integrantes”.

A esposa do ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, o Suel, Aline Siqueira de Oliveira, de 41 anos, também foi alvo. Contra ela foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Ao saber da ação, Aline foi para a Superintendência da PF, na Praça Mauá, região central da capital, acompanhada de sua advogada.

