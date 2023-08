Justiça determina demolição de prédio no Janga, em Paulista, pela SulAmérica

A- A+

A Justiça determinou que o Edifício Monte Carlo, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), seja derrubado pela SulAmérica Seguros.

O pedido foi feito pela prefeitura da cidade, através da Procuradoria Geral, e atendido pelo juiz da Fazenda Pública Júlio Olney Tenório de Godoy.

O imóvel fica na rua Alcino Ferreira da Paz, nº 270. Segundo a prefeitura, o edifício apresenta "risco crítico" de queda. Em 2007, a Defesa Civil do município recomendou reparos na estrutura, que não foram feitos.

No ano passado, o Monte Carlo foi interditado pela Defesa Civil.

A SulAmérica também deverá demolir o que restou do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, também localizado no bairro do Janga. Em 7 de julho, parte do edifício desabou, em uma tragédia que matou 14 pessoas.

A reportagem da Folha de Pernambuco solicitou resposta da seguradora e aguarda retorno para a atualização deste texto.

Os desabamentos do Edifício Lene, em Olinda, em abril, e do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, em julho, que deixaram 20 vítimas fatais ao todo, lançaram luz sobre a situação dos prédios na RMR, especialmente os conhecidos como "tipo caixão".

Levantamento citado em reunião com prefeitos no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no início de agosto, indica que ao menos 300 imóveis correm risco de desabar na Região Metropolitana do Recife.

Na reunião, o prefeito de Paulista, Yves Ribeiro, citou que há cerca de 23 prédios interditados e com risco de desabamento na cidade. "No lugar dos prédios [demolidos], a gente deu uma sugestão de implantação do programa Minha Casa, Minha Vida, onde vão ser aproveitados, tanto as pessoas que compraram as casas como as que ocuparam por não ter onde morar", explicou o gestor.





