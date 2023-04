A- A+

Educação Justiça determina que professores do Recife encerrem greve; sindicato mantém paralisação Decisão do TJPE ordena retorna imediato dos educadores às salas de aula

A greve dos professores da rede municipal do Recife foi decretada ilegal pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em decisão publicada na noite de terça-feira (4). O desembargador José Ivo de Paula Guimarães determinou o retorno imediato dos professores às salas de aula.

O tribunal também estabeleceu uma multa diária no valor de R$ 100 mil ao Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) em caso de descumprimento da decisão judicial.

A Prefeitura do Recife defende que "nenhum professor da rede municipal do Recife recebe abaixo do piso nacional, estabelecido pelo Governo Federal em R$ 4.420,55 para o ano de 2023".

"Desde o início do ano, a Prefeitura do Recife vem realizando mesas de discussões com o Sindicato, apresentando diferentes propostas, que foram rejeitadas pela categoria", prossegue a gestão municipal.

Simpere mantém greve

Em comunicado emitido no final da noite, o Simpere informou que a greve está mantida, apesar de decisão da Justiça. "O Simpere não foi notificado pela justiça quanto ao julgamento da legalidade da greve e, portanto, vamos seguir paralisados em defesa da valorização profissional com o piso na carreira", diz trecho da nota.

O sindicato informou que uma nova assembleia será realizada na próxima segunda-feira (10) para "definir coletivamente os rumos do movimento".

"A decisão da assembleia foi unânime e é soberana: a greve está mantida! A greve continua e precisamos seguir mobilizados para avançar e arrancar com nossa força a reabertura das negociações", completa o Simpere.

