GREVE DOS METROVIÁRIOS Justiça determina retorno do Metrô do Recife às 22h desta quinta-feira (27) Decisão é assinada pelo desembargador Sérgio Torres Teixeira

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) determinou, por meio de decisão assinada pelo desembargador Sérgio Torres Teixeira, presidente do órgão, que o Metrô do Recife volte a operar às 22h desta quinta-feira (27).

Por conta da paralisação de 48h, a expectativa era de que os metroviários retornassem apenas às 5h desta sexta-feira (28).

Estão pausadas as atividades das Linhas Centro e Sul (elétrica e VLT), totalizando em 37 estações.

Ônibus

Por mais um dia, os passageiros do Recife e Região Metropolitana enfrentaram dificuldades para voltar para casa. Pessoas que aguardavam por ônibus no fim do expediente enfrentaram grandes filas nos terminais, o que refletiu na falta de espaço dentro dos coletivos.

De acordo com a Urbana-PE, “o percentual mínimo de 60% da frota em operação nos horários de maior movimento definido pelo TRT não foi alcançado em nenhum momento ao longo do dia, o que reforça a ilegalidade do movimento”.

