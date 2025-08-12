Ter, 12 de Agosto

Brasil

Justiça determina suspensão das redes sociais de Hytalo Santos

Influenciador também está proibido de ter contato com menores de idade

Hytalo Santos também é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexualHytalo Santos também é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça da Paraíba determinou nesta terça-feira (12) a suspensão dos perfis do influenciador Hytalo Santos nas redes sociais. A medida também interrompe a monetização dos canais e o proíbe de ter contato com menores de idade.

A decisão foi motivada por uma ação protocolada pelo Ministério Público após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Leia também

• Quem é Hytalo Santos, influencer acusado de pedofilia e exploração de menores

• Quem é Felca, youtuber que denunciou o influenciador Hytalo Santos por exploração de menores

Além das medidas cautelares, Hytalo Santos também é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual.

Após a repercussão do caso, o Congresso Nacional se mobilizou para aprovar medidas contra a exposição de menores.

Mais cedo, a Câmara dos Deputados decidiu criar um grupo de trabalho destinado a elaborar um projeto de lei (PL) para combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Um dos textos sugeridos como base para o novo texto é o PL 2.628 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O projeto exige que as empresas de redes sociais criem mecanismos para evitar conteúdos com erotização de crianças. O texto prevê multas para as plataformas de até 10% do faturamento da companhia em caso de descumprir o que determina a legislação.

A Agência Brasil busca contato com a defesa de Hytalo Santos. O espaço está aberto para manifestação.

