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Decisão liminar Justiça determina suspensão do perfil de influenciador com falas de ódio contra nordestinos A decisão liminar do Tribunal de Justiça de Pernambuco acatou o pedido da ação ajuizada pela Defensoria Pública

Por meio de decisão liminar, a Justiça determinou a suspensão integral do perfil do influenciador digital Gabriel Silva no Instagram.

Na decisão, a Meta tem até dois dias para suspender o perfil na rede social.

O juiz José Alberto de Barros Freitas Filho acatou o pedido da ação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, que acusa o influenciador de disseminar discursos de ódio, xenofobia e discriminação contra nordestinos, pessoas em situação de pobreza e outros grupos vulneráveis.

De acordo com a ação da DPPE, o influenciador, que é do Rio de Janeiro, utilizava seu perfil com mais de 900 mil seguidores para divulgar de forma recorrente conteúdos ofensivos e discriminatórios, requerendo a suspensão imediata da conta até o julgamento da demanda.

Na visão do juiz, a liberdade de expressão constitui um dos pilares da do Estado Democrático de Direito, mas destacou que o direito não é absoluto e encontra limites na Constituição.

"O exercício da liberdade de expressão encontra fronteiras intransponíveis quando colide frontalmente com o princípio da dignidade da pessoa humana. A garantia de se expressar livremente não consubstancia um salvo-conduto para o cometimento de ilícitos, tampouco serve de escudo para o abrigo do discurso de ódio", pontuou.

Alguns dos comentários feitos pelo influenciador destacados pela Defensoria Pública foram que nordestinos deveriam precisar de um "visto" para sair da região; que pessoas do Nordeste teriam QI inferior e nascem burros; e Nordeste seria o "esgoto do Brasil".

Caso a Meta não suspenda o perfil em até dois dias, poderá ser aplicada uma multa correspondente a 20% do valor da causa, que é de R$ 976 mil.

Vale ressaltar que o mérito da ação ainda será apreciado após a apresentação da defesa e o regular andamento processual.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou o influenciador digital Gabriel Silva e a empresa Meta, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

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