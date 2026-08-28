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Internacional Justiça do Equador declara ex-presidente Lenín Moreno culpado de corrupção Aos 73 anos, Moreno aguarda para conhecer a sentença após a decisão da Corte Nacional de Justiça

A Justiça do Equador declarou culpado nesta quarta-feira (28) o ex-presidente Lenín Moreno em um caso de corrupção envolvendo a construção da maior usina hidrelétrica do país, a cargo da chinesa Sinohydro, informou o Ministério Público.

Aos 73 anos, Moreno aguarda para conhecer a sentença após a decisão da Corte Nacional de Justiça.

O Ministério Público pediu seis anos e seis meses de prisão para o ex-presidente (2017-2021), que também foi vice-presidente.

Em uma decisão de primeira instância, a corte considerou Moreno responsável por ter se beneficiado de um esquema de corrupção relacionado à usina Coca Codo Sinclair, que começou a operar em 2016.

Quando era vice-presidente do então mandatário socialista Rafael Correa, entre 2007 e 2013, a família de Moreno recebeu cerca de um milhão de dólares das propinas pagas pela Sinohydro para favorecer a construção, de acordo com a Procuradoria-Geral.

Um tribunal da Corte Nacional de Justiça, com sede em Quito, informou no X que quatro "dos processados, incluindo Lenín M., são responsáveis pelo crime de #Suborno".

"Não recebi um único centavo da Sinohydro", disse o ex-presidente após tomar conhecimento da decisão da Justiça.

De acordo com o Ministério Público, a empresa chinesa teria pago propinas de 76 milhões de dólares (4% do custo da obra).

Moreno, que se locomove em cadeira de rodas, também ocupou os cargos de enviado especial das Nações Unidas para questões relacionadas à deficiência, em Genebra, e de representante da OEA para pessoas com deficiência, em Assunção.

Correa governou o Equador durante uma década, até 2017, e impulsionou a eleição de Moreno para a Presidência. Mas Moreno se distanciou do governo ao adotar uma guinada à direita e se aproximar dos Estados Unidos.

O caso também envolve cerca de 20 pessoas, entre elas a esposa e uma filha de Moreno, empresários e um ex-embaixador chinês em Quito.

Correa vive na Bélgica desde que deixou o poder e foi condenado à revelia, em 2020, a oito anos de prisão por corrupção.

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