Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
internacional

Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro

Defesa alegou que líder venezuelano não consegue custear honorários

Reportar Erro
Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra MaduroJustiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro - Foto: Shannon Stapleton

A Justiça dos Estados Unidos decidiu manter nesta quinta-feira (26) as acusações de narcotráfico contra o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro.

A defesa de Maduro tentou derrubar o processo alegando dificuldades em custear os advogados por causa das sanções norte-americanas a fundos venezuelanos. Segundo os advogados, Maduro e a esposa, Cilia Flores, não têm condições de pagar os honorários por conta própria.

Ele e a esposa seguem presos em Nova York, quando foram presos durante uma operação das forças militares dos EUA na Venezuela em janeiro. Do lado de fora, manifestantes pediam a libertação de Maduro. 

Nesta quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu governo pode apresentar novas acusações contra o líder venezuelano deposto.

Leia também

• Juiz adia decisão sobre quem deve arcar com as custas da defesa de Maduro em julgamento nos EUA

• Um sorridente Nicolás Maduro comparece novamente perante a justiça em Nova York

• "Confiamos no sistema judicial dos EUA", diz filho de Maduro à AFP

Maduro já responde a quatro acusações criminais, entre elas conspiração de narcoterrorismo, que criminaliza o tráfico de drogas que ajuda a financiar atividades que os Estados Unidos consideram terrorismo. 

Maduro nega as acusações e alega que são "justificativas pretextuais" para que os EUA possam assumir o controle das reservas de petróleo venezuelanas.  

As relações entre Caracas e Washington melhoraram desde que Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, tornou-se presidente interina após a captura de Maduro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter