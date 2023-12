A- A+

Lavagem de dinheiro Justiça do Paraguai determina confisco de bens de Dario Messer, o "doleiro dos doleiros" Um dos principais alvos da Lava-Jato tem US$ 150 milhões em patrimônio no país

A Justiça do Paraguai determinou o confisco de bens do doleiro Dario Messer, conhecido como "o doleiro dos doleiros", investigado no Brasil por liderar uma rede de lavagem de dinheiro. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que conduz a apuração, em cooperação com a Advocacia-Geral da União (AGU) e com o Ministério Público do Paraguai.

Com a decisão, foram confiscados ativos de Messer e suas empresas no Paraguai, onde o Ministério Público Federal estima que tenha patrimônio milionário estimado em US$ 150 milhões. A relação de bens inclui um avião, carros de luxo, fazendas, milhares de cabeças de gado e empresas. Também foram confiscados 109 imóveis, sendo 31 vinculados à empresa CHAI SA, associada ao doleiro.

Alvo de sete ações na Justiça Federal do Rio, Messer fechou acordo de delação premiada com o MPF em 2020 após mais de quatro anos dado como foragido pelas justiças do Brasil e do Paraguai. Em 2019, os investigadores brasileiros fecharam um pedido de assistência jurídica internacional com o país vizinho, quando foi autorizado o bloqueio cautelar dos bens do doleiro. A nova decisão vai além e determina o retorno dos valores aos cofres públicos.

O "doleiro dos doleiros" foi um dos principais alvos da Operação Lava-Jato no Rio, apontado pelos investigadores como líder de "uma organização criminosa destinada a evasão de divisas e branqueamento de capital decorrente de crimes contra a administração pública (corrupção) a partir do Brasil". Entre os envolvidos no esquema, está o ex-governador fluminense Sérgio Cabral, já condenado por participar de esquema em que teria recebido US$ 100 milhões em propina.

O MPF ainda requereu à área internacional da Advocacia-Geral da União (AGU) a contratação de escritório de advocacia para representar o Estado brasileiro no processo.

