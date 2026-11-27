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Paraguai Justiça do Paraguai ordena prisão de ex-ministro da Economia por crise bancária Carlos Fernández Valdovinos é suspeito de corrupção passiva agravada, associação criminosa e lavagem de dinheiro

A Justiça do Paraguai solicitou a prisão do ex-ministro da Economia e Finanças, Carlos Fernández Valdovinos, no âmbito do caso do colapso do banco Ueno, episódio que já resultou na destituição e prisão do ex-presidente Santiago Peña, informou o Ministério Público nesta sexta-feira (27).

O Ministério Público explicou que o pedido de prisão do ex-ministro de Peña baseia-se em "supostos atos ilícitos de administração em proveito próprio, corrupção passiva agravada, associação criminosa e lavagem de dinheiro", segundo o mandado ao qual a AFP teve acesso.

Agentes da Polícia Nacional foram posicionados, de forma preventiva, em frente à residência do ex-autoridade, em Assunção. O delegado Plácido Meza confirmou à rádio Ñanduti que as equipes aguardam a chegada dos representantes do Ministério Público para efetivar a prisão.

O colapso do Ueno levou, em 6 de novembro, à destituição de Peña da presidência por meio de um processo de impeachment. Ele foi detido no mesmo dia. Cerca de vinte outras pessoas, incluindo vários ex-funcionários e seus familiares, também foram presas.

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