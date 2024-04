A- A+

rio de janeiro Justiça do Rio concede liberdade aos donos dos três cães que atacaram escritora em Saquarema Roseana Murray, de 73 anos, perdeu um dos braços e uma das orelhas e segue internada no Hospital estadual Alberto Torres

A Justiça do Rio concedeu liberdade aos donos dos três pitbulls que atacaram a escritora Roseanna Murray na última sexta-feira, quando ela fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos tiveram a prisão preventiva decretada após o episódio.

O pedido de habeas corpus foi feito pela defesa dos três. Na decisão que concedeu a liberdade, o desembargador Gilmar Augusto Teixeira afirmou que os cães foram apreendidos e recolhidos pela Secretaria de Proteção Animal de Saquarema e, por isso, não há perigo em manter o trio em liberdade.

O desembargador frisou que a perda temporária da tutela dos animais deve ser mantida. Gilmar Augusto Teixeira proibiu ainda que Kayky, Ana e Davidson adquiram outros animais domésticos até o julgamento do mérito do habeas corpus.

Na última terça-feira (9), Guga Murray, filho de Roseana, descreveu, em uma publicação no Facebook, a reação da mãe ao saber que tinha perdido um dos braços: "O braço se foi e, ao tomar real conhecimento da situação ontem, ela reagiu da seguinte forma: ' — paciência, vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda'. Ela está inteira por dentro, milagrosamente".

Segundo ele, Roseana "lutou com a força de titã contra 3 bestas assassinas e venceu. Ela não se rendeu, se protegeu com o braço direito e salvou sua vida". "Conversando com os filhos e netos, bem humorada, na medida do possível e com a força de viver de 10 gigantes. Sabemos que não será fácil. Sabemos dos riscos que ela ainda está correndo, mas temos muita fé que ela irá superar", descreveu ele ainda na publicação.

