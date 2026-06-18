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Famosos Justiça do Rio concede novo habeas corpus para a mãe do rapper Oruam Esposa de Marcinho VP, um dos chefes do CV, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno é apontada pela polícia como responsável por intermediar interesses da facção fora do sistema prisional

A Justiça do Rio concedeu mais um habeas corpus para Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mãe do rapper Mauro Davi Nepomuceno. Esposa de Márcio Gama Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho (CV), ela é apontada pela Polícia Civil como uma das pessoas responsáveis por intermediar interesses da facção criminosa fora do sistema prisional, entre eles lavagem de dinheiro.

Com a revogação da prisão preventiva de Márcia, a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares:

monitoração eletrônica

comparecimento periódico no Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo magistrado, para informar e justificar atividades

proibição de acessar ou frequentar comunidades controladas pela facção criminosa Comando Vermelho, bem como o presídio onde Marcinho VP está preso

proibição de deixar o Rio de Janeiro

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias em que não se encontrar trabalhando

suspensão da atividade de natureza econômica ou financeira que exerça em suas empresas

"É uma decisão muito importante que corrigiu um dos muitos erros que já prejudicaram minha cliente. Não só agora. Nem o Ministério Público pediu essa prisão. Tivemos que impetrar um habeas corpus abordando muita coisa, porque o processo tem muita coisa errada. Agora vamos defendê-la no processo", disse o advogado Flávio Fernandes, que defende Márcia.

Operação Contenção

Márcia foi alvo de uma das fases da Operação Contenção, ocorrida em abril deste ano e que também mirou Oruam e Marcinho VP. Na ocasião, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) saíram para cumprir 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital.

Ela já tinha sido alvo de um mandado de prisão no mês anterior, na Operação Contenção Red Legacy, e na ocasião também teve um habeas corpus em seu favor. Em nenhum dos dois casos Márcia foi presa.

Rapper segue foragido

Já Oruam segue foragido desde fevereiro deste ano por causa de violações na tornozeleira eletrônica. O rapper é réu por tentativa de homicídio qualificada após se envolver em uma confusão com policiais civis em sua casa, em julho do ano passado.

Na ocasião, a após a apreensão de um adolescente, o artista e outras pessoas passaram a lançar pedras contra os policiais de uma altura de 4,5 metros, da varanda da casa de Oruam. Um dos agentes foi atingido nas costas, e outro precisou se abrigar atrás da viatura. Um vídeo mostra o rapper dando socos num carro de polícia, antes de os policiais deixarem o local.

Na denúncia, o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) afirma que o cantor e outros denunciados pelo episódio agiram com dolo eventual, assumindo o risco de matar os agentes, e destaca que as pedras lançadas pesavam até 4,85 kg, com capacidade de causar ferimentos letais.

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