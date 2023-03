A- A+

RIO DE JANEIRO Justiça do Rio mantém prisão de médico suspeito de dopar, agredir e estuprar namorada Raphael Derossi Ribeiro da Silva foi preso no último sábado. O pediatra tem, ao menos, outras cinco anotações por delitos semelhantes

O Tribunal de Justiça do Rio manteve a prisão preventiva do pediatra Raphael Derossi Ribeiro da Silva, de 44 anos, após audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (27). Ele foi preso no último sábado por dopar, agredir e estuprar a namorada.



A decisão foi da juíza Priscilla Macuco Ferreira. A magistrada também negou um pedido de liberdade para o Derossi. Segundo a Polícia Civil, o médico tem, ao menos, outras cinco anotações por delitos semelhantes.

— Eu não conseguia ver o que eu estava passando, o que estava acontecendo. À medida que a gente foi se relacionando, os abusos dele foram ficando mais nítidos. Porque o xingamento, você pensa “a pessoa se elevou, às vezes estava num momento que saiu de si”. Mas contra um puxão, um soco… acho que foi um momento muito nítido de que as coisas saíram, sim, do controle — contou a vítima ao RJ1, da TV Globo.

Segundo as investigações, o autor dopou a companheira com um remédio tranquilizante em dosagem excessiva para diminuir a capacidade de resistência dela e cometer o abuso sexual. Raphael Derossi é clínico e pediatra e trabalhava na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), ele também seria diretor de serviços de saúde do Grupo Cemeru Saúde.



Para a ex-companheira, reviver as violências sofridas é algo difícil e traumático:

— Reviver isso para mim é muito difícil porque a gente revive tudo o que aconteceu. Falar ainda é muito traumático.

O médico foi preso na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A prisão fez parte da “Operação Átria”, uma ação nacional realizada pelas polícias Civis de todo o país, que tem como objetivo combater crimes praticados contra mulheres em razão do gênero.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) informou que está apurando o ocorrido: “Tendo tomado conhecimento do caso pela imprensa, o Cremerj informa que apura os fatos”.

O Grupo Cemeru Saúde, onde ele atuava como diretor de serviços de saúde, afirmou que afastou o médico de suas funções até que toda a situação seja esclarecida pela autoridade competente.

