Uruguai Justiça do Uruguai liberta ex-banqueiro que teve extradição pedida pelo Paraguai O ex-banqueiro, 74, já cumpria medidas não privativas, devido a um processo criminal iniciado há mais de duas décadas no Uruguai

A Justiça do Uruguai libertou nesta sexta-feira (19) com medidas cautelares o ex-banqueiro Juan Peirano Basso, preso na véspera devido a um mandado de prisão internacional com fins de extradição emitido pelo Paraguai, onde ele é acusado de fraudes milionárias.

Peirano Basso teve que fixar residência enquanto o pedido de extradição tramita, não pode deixar o país e tem a obrigação de se reportar semanalmente à polícia, informou Gilberto Rodríguez, promotor especializado em Crimes Econômicos.

O ex-banqueiro, 74, já cumpria medidas não privativas, devido a um processo criminal iniciado há mais de duas décadas no Uruguai, ressaltou o promotor, ao concluir uma audiência.

Ele acrescentou que o Paraguai tem 40 dias para apresentar o pedido formal de extradição, que deverá ser avaliado pela justiça uruguaia.

Basso é procurado no Paraguai pela quebra do Banco Alemán e pelo desvio de recursos de cotistas do Fundo Mútuo Banalemán. No entanto, sua eventual extradição não poderá ser concretizada enquanto ele tiver uma causa aberta no Uruguai, explicou Rodríguez.

