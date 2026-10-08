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EUA Justiça dos EUA acrescenta tortura às acusações contra Nicolás Maduro Ex-presidente venezuelano já enfrenta acusações de tráfico de drogas nos Estados Unidos

O ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, foram acusados nesta quinta-feira (8), nos Estados Unidos de conspiração para cometer tortura.

A nova acusação foi incluída em uma denúncia apresentada à Justiça federal de Manhattan e se soma às acusações de tráfico de drogas que o casal já enfrenta.

Segundo os promotores americanos, Maduro e Flores participaram de ações de tortura contra opositores políticos e cidadãos americanos para manter o controle sobre o governo venezuelano.

Maduro, de 63 anos, e Cilia, de 69, foram capturados em 3 de janeiro, em Caracas, durante uma operação militar dos Estados Unidos, e levados a Nova York para responder às acusações de tráfico de drogas.

Os dois se declararam inocentes e estão presos no Brooklyn Metropolitan Detention Center. O julgamento está marcado para 1º de junho de 2027.

A denúncia, segundo informações da agência Reuters, cita episódios envolvendo um militar venezuelano e um cidadão americano.

No primeiro caso, ocorrido em 2013, promotores afirmam que Maduro ordenou a prisão de um oficial suspeito de planejar um golpe.

Segundo a acusação, agentes de contrainteligência interrogaram o militar com choques elétricos e o mantiveram suspenso pelas mãos e pelos pés.

Em outro episódio, em 2022, um cidadão americano detido ao entrar na Venezuela foi acusado de conspirar para assassinar Maduro. De acordo com os promotores, ele sofreu agressões e choques elétricos durante a prisão.

Os advogados de Maduro não comentaram a nova acusação.

Durante audiência nesta quinta-feira (8), sobre um pedido de liberdade de Cilia, o advogado Mark Donnelly afirmou que ainda não havia tido tempo de discutir a nova acusação com a cliente. Ela não foi chamada a se declarar sobre a nova denúncia.

A ex-procuradora-geral da Venezuela pede para deixar a prisão por motivos de saúde e realizar um procedimento cardíaco.

A defesa propôs que ela fique em uma residência na região de Nova York, sob segurança privada 24 horas por dia.

Os promotores são contra a soltura e alegam que Cilia recebe atendimento médico adequado, além de representar risco de fuga e de intimidação de testemunhas.

O juiz Alvin Hellerstein afirmou que ela parecia relativamente saudável durante a audiência.

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