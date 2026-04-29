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internacional Justiça dos EUA acusa governador do estado mexicano de Sinaloa de narcotráfico Rocha Moya, membro do partido governista Morena, governa esse estado violento desde 2021

A promotoria federal de Nova York acusou nesta quarta-feira (29) de narcotráfico o governador do estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o político mexicano em exercício de mais alto escalão apontado por vínculos com o crime organizado.

Rocha Moya, membro do partido governista Morena, governa esse estado violento desde 2021. Durante sua gestão, Sinaloa tem sido abalada por disputas entre duas facções do cartel de mesmo nome.

A promotoria afirma que Rocha Moya e outros nove "ex ou altos funcionários do governo e das forças de segurança" se associaram ao cartel de Sinaloa "para distribuir enormes quantidades de narcóticos nos Estados Unidos".

Entre os funcionários citados estão também o senador pelo Morena Enrique Inzunza; o prefeito de Culiacán (capital do estado), Juan de Dios Gámez; o vice-procurador estadual, Dámaso Castro; e o secretário local de Administração e Finanças, Enrique Díaz Vega.

Em resposta, Rocha Moya rejeitou na rede social X as acusações, afirmando que "carecem de veracidade e fundamento algum".

"Este ataque não é apenas à minha pessoa, mas ao movimento da 'Quarta Transformação'", disse, em referência ao partido governista da presidente do México, Claudia Sheinbaum.

O governador acrescentou que a acusação é uma estratégia para "violar a ordem constitucional" e "a soberania nacional".

A chancelaria mexicana mostrou-se surpresa com a acusação pública contra esses funcionários e anunciou que enviará uma queixa diplomática a Washington.

Os tratados em vigor entre os dois países "estabelecem a confidencialidade das informações; portanto, será enviado um protesto à embaixada dos Estados Unidos pela forma como isso foi divulgado", afirmou.

Sem mencionar expressamente Rocha Moya, a chancelaria informou que o governo americano apresentou na tarde de terça-feira pedidos de extradição de "diversas pessoas". Acrescentou que esses documentos não contam "com elementos de prova que permitam determinar a responsabilidade".

Vínculos com "Los Chapitos"

A promotoria de Nova York aponta que a facção dos filhos do fundador do Cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, conhecida como "Los Chapitos", ajudou Rocha Moya a ser eleito governador.

"Em troca, tanto antes quanto depois de se tornar governador, Rocha Moya se reuniu com os 'Chapitos', a quem prometeu proteção enquanto distribuíam quantidades massivas de drogas aos Estados Unidos", diz o documento.

"El Chapo" cumpre uma pena perpétua nos Estados Unidos. Dois de seus filhos, ex-líderes dos "Chapitos", também estão presos no país.

Antes de ser governador, Rubén Rocha Moya, de 76 anos, foi deputado estadual e senador por Sinaloa.

Sua gestão tem sido marcada pela violência entre duas facções do Cartel de Sinaloa: "Los Chapitos" e os herdeiros de outro cofundador do cartel, Ismael "Mayo" Zambada, que foi preso nos EUA em julho de 2024.

O confronto entre os dois grupos deixou centenas de mortos e desaparecidos.

Os supostos vínculos do governador de Sinaloa com o crime organizado vieram à tona com uma carta do "Mayo" Zambada, na qual afirmava que foi levado enganado para os Estados Unidos quando se dirigia a uma reunião com Rocha Moya.

Na época, o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador disse ter "toda a confiança" no governador.

O cartel de Sinaloa é um dos seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizações terroristas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pressão dos EUA

O governo Trump pressiona o México para deter o tráfico de drogas para seu território, em particular de fentanil, e ameaça impor tarifas como punição ou usar suas tropas para perseguir narcotraficantes no país.

Em resposta, a administração de Sheinbaum aumentou as apreensões e acelerou ações contra chefes do tráfico, entre eles Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", que morreu em fevereiro após sua captura em uma operação militar.

A imprensa mexicana aponta, no entanto, que em Washington existe descontentamento devido a supostos vínculos de políticos mexicanos, principalmente do Morena, com o crime organizado.

Os Estados Unidos cancelaram o visto de vários políticos mexicanos.

O embaixador americano no México, Ronald Johnson, fez uma dura crítica à corrupção no país ao inaugurar, na semana passada, as obras de uma planta de metanol em Sinaloa.

"É um obstáculo direto para o crescimento, as condições justas, as oportunidades e o sucesso a longo prazo", disse em um discurso.

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