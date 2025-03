Justiça dos EUA investiga se protestos contra a guerra em Gaza violaram leis antiterrorismo

A- A+

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando se os protestos estudantis na Universidade Columbia contra a guerra na Faixa de Gaza violam as leis federais contra o terrorismo, afirmou o vice-procurador-geral Todd Blanche nesta sexta-feira. Blanche disse que a investigação também analisa possíveis violações de direitos civis relacionadas às manifestações que abalaram o campus de Nova York no ano passado, publicou a agência Reuters.

O vice-procurador-geral, que ocupa o segundo cargo mais alto no Departamento de Justiça, afirmou que a investigação faz parte da “missão do governo do presidente Donald Trump de acabar com o antissemitismo no país”, e acrescentou que as análises sobre o caso “já deveriam ter sido feitas há muito tempo”.

Ele também afirmou que, na noite de quinta-feira, agentes federais cumpriram um mandado de busca como parte de uma investigação separada sobre a possibilidade de que a Universidade Columbia tenha abrigado imigrantes indocumentados em seu campus.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Departamento de Educação americano anunciou a abertura de investigações contra mais de 50 universidades dos Estados Unidos para averiguar supostas práticas discriminatórias contra estudantes brancos e asiático-americanos, no mais novo avanço da administração do presidente Donald Trump contra programas de diversidade, equidade e inclusão.

As medidas foram anunciadas em um momento em que universidades de elite pelo país enfrentam um movimento coordenado de pressão do governo federal, que ameaça fazer cortes milionários na verba a elas repassadas, sob alegações que variam de promoção de agendas "woke" e suposta condescendência com práticas antissemitas.

"Os estudantes devem ser avaliados de acordo com o mérito e a realização, não pré-julgados pela cor de sua pele", disse a secretária de Educação americana, Linda McMahon, em comunicado anunciando a abertura da investigação. "Não cederemos neste compromisso."

No caso de Columbia, localizada em Nova York, a presidente interina da instituição, Katrina Armstrong, recebeu um ultimato do governo na quinta-feira, exigindo mudanças drásticas em seus modelos de admissão, aplicação de processos disciplinares e mesmo em aspectos acadêmicos, por ter "falhado fundamentalmente em proteger estudantes e professores americanos da violência e assédio antissemita".

Em carta assinada por autoridades da Administração de Serviços Gerais, do Departamento de Educação e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, o governo dá um prazo até a quarta-feira da próxima semana para que a instituição responda sobre as medidas elencadas, indicando que a manifestação é uma "condição prévia para negociações formais sobre a relação financeira" entre a universidade e o governo.

Entre as medidas elencadas, o governo exigiu a conclusão dos procedimentos disciplinares sobre a ocupação de Hamilton Hall (principal prédio da universidade) e os acampamentos pró-Palestina durante os protestos realizados no ano passado — ressaltando que, por disciplina, referia-se a "expulsão ou suspensão de múltiplos anos".

A administração também exige a extinção do Conselho Judicial Universitário e concentração dos processos disciplinares no gabinete da presidência, a proibição do uso de máscaras com finalidade de "ocultar a identidade ou intimidar" nas dependências da instituição e a ampliação do uso de força policial dentro do campus, admitindo prisões.

Na quinta-feira, a Universidade Columbia anunciou uma série de ações disciplinares contra alunos que ocuparam prédios do campus, incluindo "suspensões de vários anos, revogações temporárias de diplomas e expulsões". A instituição não divulgou os nomes dos estudantes punidos, em conformidade com as leis federais de privacidade. Não está claro quantos alunos foram afetados.

A tomada do Hamilton Hall, que abriga a administração de uma das faculdades que integram a Universidade Columbia, foi um dos atos mais marcantes dos protestos no campus de Morningside Heights contra a guerra em Gaza em 2024. Segundo os manifestantes, era uma maneira de dar visibilidade ao movimento e permitir que tivesse sequência.

A universidade, porém, permitiu que a polícia de Nova York entrasse no campus e desocupasse o prédio. Alguns agentes foram vistos portando armas de fogo, e um deles efetuou um disparo. Ao todo, 108 pessoas foram presas, segundo promotor distrital de Nova York, Alvin Bragg.

Os protestos, criticados por democratas, republicanos e por organizações judaicas, foram associados ao aumento de casos de antissemitismo não apenas em Columbia, mas em dezenas de universidades pelo país, muito embora os manifestantes negassem as acusações. Além das expulsões, suspensões e prisões, o movimento também custou o cargo de alguns reitores de instituições de ponta, como a própria Columbia.

Um dos mais vocais críticos do movimento, Trump prometeu, caso fosse eleito, agir para que protestos similares não voltassem a acontecer. Ele aliou ameaças de deportação de estudantes estrangeiros e prisões, como a de Mahmoud Khalil, aluno de Columbia detido na semana passada, com a promessa de corte de investimentos federais.

