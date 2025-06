A- A+

DECISÃO Justiça dos EUA solta estudante brasileiro detido pela imigração no lugar do pai Corte americana ordenou a soltura de Marcelo Gomes, de 18 anos, mediante pagamento de uma fiança de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil)

O estudante brasileiro Marcelo Gomes, de 18 anos, foi solto nesta quinta-feira pela Justiça dos Estados Unidos após uma audiência, segundo informações da afiliada da rede americana CNN, WCVB. A Corte americana ordenou a soltura do jovem mediante pagamento de uma fiança de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil).

Durante a audiência, segundo o UOL, a defesa enfatizou que Marcelo vivia no país desde os 7 anos, era “profundamente integrado na comunidade” e não representava risco à sociedade. A advogada do jovem, Robin Nice, também destacou que seus dois irmãos mais novos são cidadãos americanos.

— Ele não deveria ter sido preso — protestou Nice na audiência. Para a advogada, a próxima audiência pode levar um ano para ocorrer.

Mais de 100 pessoas aguardavam do lado de fora da Corte o desfecho do caso. Embora tenha obtido a liberdade, Marcelo deverá cumprir uma série de exigências enquanto o processo estiver em andamento. Além do pagamento da fiança, ainda de acordo com a WCVB, ele deverá informar qualquer mudança de endereço e comparecer a todas convocações judiciais. O não comparecimento poderá resultar em nova detenção.

Detido no último sábado por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), o jovem foi surpreendido enquanto se dirigia ao treino de vôlei, em Milford, Massachusetts, poucas horas antes de sua cerimônia de formatura na Milford High School.

No entanto, de acordo com o ICE, Marcelo não era o alvo da investigação e foi preso por engano. Em comunicado emitido na última segunda-feira, a agência revelou que buscava por João Paulo Gomes Pereira, o pai do rapaz, que segue foragido. O estudante, segundo a CNN, dirigia um carro do pai no momento da prisão.

— Estávamos procurando o pai. E, como disse a Diretora de Campo [Patricia] Hyde, eles pararam o veículo, que era o do pai. Ele estava dirigindo — afirmou Todd Lyons, diretor interino do ICE.

Encaminhado para um centro de detenção na vila de Chelmsford, Marcelo, segundo sua advogada, enfrentou condições precárias. Nice relatou à WCVB que o jovem “estava dormindo no chão de cimento e compartilhava um banheiro aberto com outras 40 pessoas”.

A prisão do jovem mobilizou a comunidade local e gerou protestos entre os colegas da Milford High School. Na segunda-feira, alunos se reuniram nas ruas da cidade com cartazes dizendo “Libertem Marcelo” e “Eu apoio Marcelo”.

A repercussão também chegou ao governo estadual. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, criticou a ação. "O governo Trump continua a criar medo em nossas comunidades e está nos tornando menos seguros”, afirmou em nota.

Ainda segundo Healey, a polícia local de Milford não foi previamente informada da operação e tampouco recebeu respostas do governo federal. “Estou perturbada e indignada com os relatos de que um aluno da Escola Secundária de Milford foi preso pelo ICE a caminho do treino de vôlei ontem”.

No último domingo, um dia após a prisão, um juiz federal emitiu uma ordem impedindo a transferência de Marcelo Gomes para fora de Massachusetts por, pelo menos, 72 horas. A medida atendeu a uma ação judicial que alegava que o jovem estava sendo detido ilegalmente. A petição, segundo a CNN, afirma que o brasileiro entrou nos EUA com visto de estudante.

Veja também