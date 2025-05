Justiça dos EUA suspende as tarifas recíprocas de Trump relacionadas ao fentanil

A- A+



A maior parte das tarifas globais impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi considerada ilegal e bloqueada pelo Tribunal de Comércio americano, desferindo um duro golpe em um dos principais pilares da agenda econômica do republicano.

A ordem impede a grande maioria das tarifas de Trump - sua "tarifa global fixa" de 10%, taxas elevadas e "recíprocas" sobre a China e outros países, e suas tarifas relacionadas ao fentanil sobre China, Canadá e México.



Todavia, as medidas tarifárias relacionadas a alumínio, aço e automóveis foram baseadas em uma lei de segurança nacional separada e permanecerão por enquanto.

"A decisão suspende as tarifas existentes pela lei de emergência Ela também impede que o presidente Trump aumente as taxações, incluindo a ameaça de tarifas de 145% sobre as importações da China e de 50% sobre a União Europeia", disse o procurador-geral do Arizona, Kris Mayes, que liderou a ação judicial juntamente com o estado de Oregon e vários outros estados democratas.

Um porta-voz da Casa Branca disse à Bloomberg que "não cabe a juízes não eleitos decidir como lidar adequadamente com uma emergência nacional".

Trump tem o direito de recorrer da decisão. A Suprema Corte dos EUA poderá ter a palavra final no caso.



