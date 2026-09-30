ESTADOS UNIDOS
Justiça dos EUA suspende execução de mulher no Tennessee pouco antes da injeção letal
No último minuto, o tribunal emitiu uma ordem para suspender a execução de Christa Pike
Se executada, Christa Pike será a primeira mulher submetida à pena de morte no estado do Tennessee desde o ano de 1820 - Foto: Reprodução/Departamento Penitenciário do Tennessee
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• Tennessee vai executar uma mulher pela primeira vez em 200 anos
Um tribunal de apelações dos Estados Unidos suspendeu, nesta quarta-feira (30), a execução de uma mulher no Tennessee pouco antes de ela receber a injeção letal, três décadas depois de ter sido condenada à morte pelo assassinato de uma colega de classe.
No último minuto, o tribunal emitiu uma ordem para suspender a execução de Christa Pike, a primeira mulher a ser condenada no Tennessee em 200 anos, até segunda ordem.
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